FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kur Farkı Sigorta Acentelerini Zorluyor

Kur Farkı Sigorta Acentelerini Zorluyor

25.12.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm girdileri ithal olduğu için kur farkından direkt etkilenen otomotiv sektörü alanında çalışma yürüten sigorta acenteleri zor günler yaşıyor. Milyonlarca araç sahibi araç sigortalarını yaptıramıyor

Türk Lirasının değer kaybetmesi sonrası artan kur farkından dolayı piyasadaki birçok sektör dolaylı ya da doğrudan olumsuz etkilendi. Tüm girdileri ithal olduğu için kur farkından direkt etkilenen otomotiv sektörü alanında çalışma yürüten sigorta acenteleri de zor günler yaşıyor.

Son 3 ayda dolar kurunun ani yükselişi sonrası araç yedek parçalarına gelen yüksek zamlar sonrası sigorta şirketleri, poliçe fiyatlarına yüzde 50’nin üzerinde zam yapmak durumunda kaldı. Halkın bütçesi yetmediği için sigorta ve kaskolarını yeniletmemesi ülke genelinde faaliyet yürüten 16 bin 500 sigorta acentesinin işlerini durma noktasına getirdi.

VOA Türkçe ’ye konuşan vatandaşlar karşılaştıkları yüksek fiyatları ödemekte güçlük çektiklerini ifade ederken sigorta acenteleri ve otomotiv sektörü temsilcileri de piyasadaki dalgalanma sonrası, işlerinin büyük oranda düştüğünü, böyle devam ederse sektördeki birçok işletmenin, kapanacağını belirtti.

Geçen yılla karşılaştırdığında yüzde 60’lık bir zam oranıyla, karşılaştığı için araç kaskosunu yeniletemediğine dikkat çeken bir vatandaş “Sigorta poliçesini zorunlu olduğu için yaptırdık. Ama kasko olarak çok fahiş fiyatlar olduğu için yapamıyoruz. Hiçbir şekilde hasar kaydı yaşamamama rağmen geçen yılla, bu yıl arasında yüzde 60’lara varan zamlar geldi. Zorunlu trafik sigortası da aynı şekilde artmış durumda. Kaskoyu zaten yapamıyoruz, zorunlu olmasa sigortayı da yapamayacak duruma geldik’’ dedi.

‘Döviz kuru domino taşı gibi herkesi etkiliyor’

Otomotiv sektörünün bütün girdilerinin dövize endeksli olduğuna vurgu yapan oto servis işletmecisi Ramazan Topçu “Ülkemize birçok parça ithal gelirken, ülkemizde üretilen birçok ürünün de ham maddesi ithal olarak getiriliyor. Dolayısıyla döviz kuru otomotiv sektörünü direkt etkiledi. Zaten pandemi kaynaklı tedarik sorunu yaşıyorduk, üstüne piyasanın da bu şekilde dalgalı olması daha da içinden çıkılmaz bir sorun haline geldi. Son 6 ay içerisinde fiyatlarımıza yüzde 100’ün üzerinde bir yansıma yaşandı. Dövizdeki yükselişle birlikte yedek parçalardaki artış, müşterilerimiz tarafından da olumsuz bir şekilde karşılandı. Yaşanan bu durum gerek bizlerde, gerek birlikte çalıştığımız sigorta şirketlerinde, gerekse müşterilerimiz tarafından olumlu karşılanmadı. Bu kriz bir domino taşı gibi herkesi etkiliyor ‘’ diye konuştu.

4 buçuk milyon araç sigortasız

Türkiye genelindeki 23 milyon araçtan 4 buçuk milyonunun sigortasız olduğunu vurgulayan Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit “2019 ve 2021 yılları arasında pandemi kaynaklı sokağa çıkma ve şehir dışı seyahat yasaklarının bulunması kaynaklı hasar pirim dengelerinde çok düşüş oldu. Sigorta şirketlerinin kar payı artınca, bu durum vatandaşa da olumlu yansıdı. Sigortalar, 2016 yılına göre yüzde 60 daha uyguna poliçe kesti. 2021 yılının Ocak ayında kesmiş olduğumuz sigorta poliçelerinin pirimi, 2016 yılının priminin yüzde 60 daha altındaydı. Ancak son dönemde Eylül ayı raporları geldikten sonra beklentinin üzerinde gelen hasar prim dengesi, Ekim ayındaki kur hareketi sonrası daha ciddi bir artışa sebep oldu. Tabi bu durum aynı zamanda sigorta acentelerini de ciddi bir anlamda etkiledi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi raporlarına göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı 23 milyon 200 bin aracın 4 buçuk milyonu sigortasız olduğu, kentimizdeki toplamda 533 bin aracın ise yüzde 25’sının sigortasız olduğu tespit edildi. Fiyatların bu kadar yüksek olduğunu gören vatandaşlar, ya çok zorluk yaşıyor ya da sigortasını hiç yapamıyor. Sigorta primlerinin artmasından dolayı sigortalanmayan araç sayısının artması, Türkiye ekonomisine yüzde 3 katkı sağlayan sigorta acentelerine olumsuz yansıyor. Toplamda 16 bin 500 acentede toplamda 250 bin kişi bu meslekten ekmek yiyor. Sigortalar yapılmadığında acentelerin istihdam oranı düşer ve sektör daha da sıkıntıya girer. Böyle devam ederse Gaziantep de dahil olmak üzere ülke genelinde bazı acentelerin kapanacağını öngörüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘Dolar düştü ama yarın ne olacak belli değil’

Doların düşmesinin piyasaları çok da rahatlatmadığını söyleyen Yiğit şirketlerin piyasadaki belirsizlikten dolayı güvenle fiyat veremediklerini vurguladı. Yiğit “Sigorta şirketleri hem parça tedariğinde sorun yaşıyor hem de döviz kurundaki değişiklikten dolayı 3 ay sonrasının fiyatlarını göremediği için kasko ya da sigorta primlerinin revizyonunu yapamıyor. Bu da hem sigorta şirketi açısından hem de vatandaş açısından ciddi bir mağduriyet anlamına geliyor. Çünkü ortada belirsiz bir döviz kuru politikası var. Döviz 18’den 11’e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni altın düzenlemesi! 'Yastık altı' altını olanları ilgilendiren haber: Altın Değerleme Sistemi geliyorYeni altın düzenlemesi! 'Yastık altı' altını olanları ilgilendiren haber: Altın Değerleme Sistemi geliyor
PARTNEREvli, mutlu, çocukluEvli, mutlu, çocuklu
22 ayar altın bilezik fiyatları! 22 ayar altın bilezik fiyatları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan "Asiye Ateş" mesajı: "Bedelini ödeyeceksiniz"

Erdoğan'dan "Asiye Ateş" mesajı: "Bedelini ödeyeceksiniz"

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Asiye Ateş pitbull saldırısı sonrası ilk kez konuştu!

Memur ve emekli zammı için gözler bu haberde! AK Parti'den açıklama

Memur ve emekli zammı için gözler bu haberde! AK Parti'den açıklama

Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza...

Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza...

22 ayar altın bilezik fiyatları!

22 ayar altın bilezik fiyatları!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Dolar kurundaki düşüş sonrası sıfır otomobil fiyatları güncellendi

Dolar kurundaki düşüş sonrası sıfır otomobil fiyatları güncellendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.