Kur Farkı Sigorta Acentelerini Zorluyor

Türk Lirasının değer kaybetmesi sonrası artan kur farkından dolayı piyasadaki birçok sektör dolaylı ya da doğrudan olumsuz etkilendi. Tüm girdileri ithal olduğu için kur farkından direkt etkilenen otomotiv sektörü alanında çalışma yürüten sigorta acenteleri de zor günler yaşıyor.

Son 3 ayda dolar kurunun ani yükselişi sonrası araç yedek parçalarına gelen yüksek zamlar sonrası sigorta şirketleri, poliçe fiyatlarına yüzde 50’nin üzerinde zam yapmak durumunda kaldı. Halkın bütçesi yetmediği için sigorta ve kaskolarını yeniletmemesi ülke genelinde faaliyet yürüten 16 bin 500 sigorta acentesinin işlerini durma noktasına getirdi.

VOA Türkçe ’ye konuşan vatandaşlar karşılaştıkları yüksek fiyatları ödemekte güçlük çektiklerini ifade ederken sigorta acenteleri ve otomotiv sektörü temsilcileri de piyasadaki dalgalanma sonrası, işlerinin büyük oranda düştüğünü, böyle devam ederse sektördeki birçok işletmenin, kapanacağını belirtti.

Geçen yılla karşılaştırdığında yüzde 60’lık bir zam oranıyla, karşılaştığı için araç kaskosunu yeniletemediğine dikkat çeken bir vatandaş “Sigorta poliçesini zorunlu olduğu için yaptırdık. Ama kasko olarak çok fahiş fiyatlar olduğu için yapamıyoruz. Hiçbir şekilde hasar kaydı yaşamamama rağmen geçen yılla, bu yıl arasında yüzde 60’lara varan zamlar geldi. Zorunlu trafik sigortası da aynı şekilde artmış durumda. Kaskoyu zaten yapamıyoruz, zorunlu olmasa sigortayı da yapamayacak duruma geldik’’ dedi.

‘Döviz kuru domino taşı gibi herkesi etkiliyor’

Otomotiv sektörünün bütün girdilerinin dövize endeksli olduğuna vurgu yapan oto servis işletmecisi Ramazan Topçu “Ülkemize birçok parça ithal gelirken, ülkemizde üretilen birçok ürünün de ham maddesi ithal olarak getiriliyor. Dolayısıyla döviz kuru otomotiv sektörünü direkt etkiledi. Zaten pandemi kaynaklı tedarik sorunu yaşıyorduk, üstüne piyasanın da bu şekilde dalgalı olması daha da içinden çıkılmaz bir sorun haline geldi. Son 6 ay içerisinde fiyatlarımıza yüzde 100’ün üzerinde bir yansıma yaşandı. Dövizdeki yükselişle birlikte yedek parçalardaki artış, müşterilerimiz tarafından da olumsuz bir şekilde karşılandı. Yaşanan bu durum gerek bizlerde, gerek birlikte çalıştığımız sigorta şirketlerinde, gerekse müşterilerimiz tarafından olumlu karşılanmadı. Bu kriz bir domino taşı gibi herkesi etkiliyor ‘’ diye konuştu.

4 buçuk milyon araç sigortasız

Türkiye genelindeki 23 milyon araçtan 4 buçuk milyonunun sigortasız olduğunu vurgulayan Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit “2019 ve 2021 yılları arasında pandemi kaynaklı sokağa çıkma ve şehir dışı seyahat yasaklarının bulunması kaynaklı hasar pirim dengelerinde çok düşüş oldu. Sigorta şirketlerinin kar payı artınca, bu durum vatandaşa da olumlu yansıdı. Sigortalar, 2016 yılına göre yüzde 60 daha uyguna poliçe kesti. 2021 yılının Ocak ayında kesmiş olduğumuz sigorta poliçelerinin pirimi, 2016 yılının priminin yüzde 60 daha altındaydı. Ancak son dönemde Eylül ayı raporları geldikten sonra beklentinin üzerinde gelen hasar prim dengesi, Ekim ayındaki kur hareketi sonrası daha ciddi bir artışa sebep oldu. Tabi bu durum aynı zamanda sigorta acentelerini de ciddi bir anlamda etkiledi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi raporlarına göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı 23 milyon 200 bin aracın 4 buçuk milyonu sigortasız olduğu, kentimizdeki toplamda 533 bin aracın ise yüzde 25’sının sigortasız olduğu tespit edildi. Fiyatların bu kadar yüksek olduğunu gören vatandaşlar, ya çok zorluk yaşıyor ya da sigortasını hiç yapamıyor. Sigorta primlerinin artmasından dolayı sigortalanmayan araç sayısının artması, Türkiye ekonomisine yüzde 3 katkı sağlayan sigorta acentelerine olumsuz yansıyor. Toplamda 16 bin 500 acentede toplamda 250 bin kişi bu meslekten ekmek yiyor. Sigortalar yapılmadığında acentelerin istihdam oranı düşer ve sektör daha da sıkıntıya girer. Böyle devam ederse Gaziantep de dahil olmak üzere ülke genelinde bazı acentelerin kapanacağını öngörüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘Dolar düştü ama yarın ne olacak belli değil’

Doların düşmesinin piyasaları çok da rahatlatmadığını söyleyen Yiğit şirketlerin piyasadaki belirsizlikten dolayı güvenle fiyat veremediklerini vurguladı. Yiğit “Sigorta şirketleri hem parça tedariğinde sorun yaşıyor hem de döviz kurundaki değişiklikten dolayı 3 ay sonrasının fiyatlarını göremediği için kasko ya da sigorta primlerinin revizyonunu yapamıyor. Bu da hem sigorta şirketi açısından hem de vatandaş açısından ciddi bir mağduriyet anlamına geliyor. Çünkü ortada belirsiz bir döviz kuru politikası var. Döviz 18’den 11’e

