Kur Korumalı Mevduat hesapları alt üst oldu: 6 Ocak'tan bu yana ilk kez...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 368,7 milyar TL'den 3 trilyon 348,3 milyar TL'ye indi. Merkez Bankası’nın bankacılık sektörüne kur korumalı mevduattan TL mevduata dönüşüm hedefi kararını açıkladığı günden 1 Eylül ile biten iki haftada KKM hesaplarında düşüş 60 milyar liraya ulaştı.
BDDK verilerine göre, bu iki haftadır süren KKM hesaplarındaki gerileme en son 6 Ocak haftasında yaşanmıştı.
Aynı haftada krediler 10 trilyon 349,7 milyar TL'den 10 trilyon 424,8 milyar TL'ye, mevduat 12 trilyon 892,1 milyar TL'den 12 trilyon 934,6 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 434,2 milyar TL'den 1 trilyon 438,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 890 milyar TL'den 922,3 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 172 milyar TL'den 172,9 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 1 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.