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Kur Korumalı Mevduat hesapları alt üst oldu: 6 Ocak'tan bu yana ilk kez...

07.09.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı mevduat hesaplarında (KKM) düşüş ikinci haftaya taşındı. KKM'de geçen hafta 20.32 milyar liralık gerileme yaşanırken Merkez Bankası’nın kararının ardından toplam düşüş 60 milyar liraya ulaştı. Bu iki haftadır süren KKM hesaplarındaki gerileme en son 6 Ocak haftasında yaşanmıştı.

Kur Korumalı Mevduat hesapları alt üst oldu: 6 Ocak'tan bu yana ilk kez...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 368,7 milyar TL'den 3 trilyon 348,3 milyar TL'ye indi. Merkez Bankası’nın bankacılık sektörüne kur korumalı mevduattan TL mevduata dönüşüm hedefi kararını açıkladığı günden 1 Eylül ile biten iki haftada KKM hesaplarında düşüş 60 milyar liraya ulaştı.

BDDK verilerine göre, bu iki haftadır süren KKM hesaplarındaki gerileme en son 6 Ocak haftasında yaşanmıştı.

KREDİLERDE ARTIŞ

Aynı haftada krediler 10 trilyon 349,7 milyar TL'den 10 trilyon 424,8 milyar TL'ye, mevduat 12 trilyon 892,1 milyar TL'den 12 trilyon 934,6 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 434,2 milyar TL'den 1 trilyon 438,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 890 milyar TL'den 922,3 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 172 milyar TL'den 172,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 1 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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