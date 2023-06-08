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Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni rekor! 2,5 trilyon lirayı aştı

08.06.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışı sürdü. 9 Haziran ile biten haftayı kapsayan verilere göre KKM ve katılım hesapları 2,5 trilyon liraya yüksedi. Böylece KKM hesaplarında rekor bir kez daha güncellendi.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni rekor! 2,5 trilyon lirayı aştı

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesapları 2 trilyon 498,7 milyar TL'den 2 trilyon 533,6 milyar TL'ye çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, aynı haftada krediler 9 trilyon 128,9 milyar TL'den 9 trilyon 261,5 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 299,1 milyar TL'den 10 trilyon 421,1 milyar TL'ye mevduat.

TÜKETİCİ KREDİSİ VE KREDİ KARTLARI

Tüketici kredileri 1 trilyon 368,9 milyar TL'den 1 trilyon 366,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 699,4 milyar TL'den 721,4 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 168,3 milyar TL'den 168,1 milyar TL'ye indi.

Veriler 9 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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