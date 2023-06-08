Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yeni rekor! 2,5 trilyon lirayı aştı

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesapları 2 trilyon 498,7 milyar TL'den 2 trilyon 533,6 milyar TL'ye çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, aynı haftada krediler 9 trilyon 128,9 milyar TL'den 9 trilyon 261,5 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 299,1 milyar TL'den 10 trilyon 421,1 milyar TL'ye mevduat.

TÜKETİCİ KREDİSİ VE KREDİ KARTLARI

Tüketici kredileri 1 trilyon 368,9 milyar TL'den 1 trilyon 366,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 699,4 milyar TL'den 721,4 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 168,3 milyar TL'den 168,1 milyar TL'ye indi.

Veriler 9 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.



