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Kur Korumalı Mevduat'ta sınırlı düşüş

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.07.2024 14:21
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki sınırlı düşüş sürdü. Bu kapsamda KKM hesaplarında 2 trilyon 14,5 milyar TL seviyesine gerileme yaşandı.

Kur Korumalı Mevduat'ta sınırlı düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 32,8 milyar TL'den 2 trilyon 14,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 627,8 milyar TL'den 13 trilyon 726,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 493,1 milyar TL'den 16 trilyon 447,3 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 703 milyar TL'den 1 trilyon 726,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 435,2 milyar TL'den 1 trilyon 468,2 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 214,9 milyar TL'den 216,1 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 27 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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