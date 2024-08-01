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Kur Korumalı Mevduat'ta vergi istisnası bitti: Yeni hamleyi Resmi Gazete'den duyurdular! KKM’de 'mutlu son'a geliniyor!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.08.2024 07:55
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Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında gerileme devam ederken ‘KKM'den ne zaman kurtuluruz?’ sorusu da yanıt buldu. Ekonomistler tarafından geliştirilen bir model ile KKM’nin yılsonunda 25 milyar dolara inebileceği ve baskı oluşturmaktan çıkacağı öngörüldü. Ayrıca bugün Resmi Gazete’de yer alan kararda KKM’ye uygulanan vergi avantajı kaldırıldı.

Kur Korumalı Mevduat'ta vergi istisnası bitti: Yeni hamleyi Resmi Gazete'den duyurdular! KKM’de 'mutlu son'a geliniyor!

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle başlattığı kur korumalı mevduattan çıkış stratejisi vergi avantajının kaldırılması ve faiz üst sınırının indirilmesi adımlarıyla sürüyor. QNB Finansbank ekonomistlerinin yaptığı modellemeye göre eylül sonunda 40 milyar dolar seviyesine inmesi beklenen KKM stokunun yılsonunda 25 milyar dolara gerileyerek TCMB bilançosu ve parasal göstergeler üzerindeki baskınlığı belirgin şekilde azalacağını hesapladı. Ekonomistlerin hesaplarına göre haziran sonunda 66.8 milyar dolar olan KKM stok tutarı, 19 Temmuz itibariyle 62.5 milyar dolara düştü.

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KKM FAİZİNDE ALT SINIR YÜZDE 35’E GERİLEDİ

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, KKM’den çıkış kapsamında 1 Temmuz öncesinde KKM ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası bu tarihte son buldu. Ayrıca, 17 Temmuz’da TCMB, KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırını politika faizinin yüzde 80’inden yüzde 70’ine indirdi ve “ek getiri” ödemelerinin yapılmayacağını bildirdi. Böylece, 22 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere KKM için faiz alt sınırı yüzde 40’tan yüzde 35’e geriledi.

DOLAR (36)

GEÇEN HAFTAKİ DÜŞÜŞ 3 MİLYAR DOLAR

QNB Finansbank ekonomistlerinin hesaplamalarına göre, temmuz ayının son haftasından itibaren, ki bu veriler bugün yayınlanacak, haftalık KKM itfa tutarları 6.5 milyar dolar civarına yükselecek. Ekonomistlerin yayımladıkları rapora göre yenileme oranı geçen haftalardaki gibi düşük kalırsa, KKM stokundaki haftalık düşüşün 3 milyar dolar civarına yükseleceğini hesaplandı. Bu da KKM’de ekonomistlerin yenileme oranlarında tespit ettiği hızlanan çözülme eğiliminin, daha görünür olmasını sağlayacak.

DOLAR (37)

KKM’YE VERGİ AVANTAJI SON BULDU

Öte yandan bugün Resmi Gazete’den duyurulan karar ile Kur korumalı mevduata (KKM) uygulanan vergi avantajı kaldırıldı; söz konusu hesaplar için yüzde 5-7,5 arasında stopaj uygulanacak.

Buna göre, kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda yüzde 5, altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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