Kur korumalı TL mevduat hesabına talep artıyor! 2 haftada 79,4 milyar TL

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Yeni Ekonomi Modeli'nin önemine işaret ederek, modelle makroekonomik istikrarın sağlanacağını söyledi. Yüksek katma değerli yatırımları teşvik ettiklerini belirten Gürcan, üretimi, ihracatı, istihdamı artıracaklarını, cari açık sorununu kalıcı çözeceklerini vurguladı.

Döviz getirisine Türk lirası varlıklarla ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracı devreye aldıklarını anımsatan Gürcan, bu kapsamda atılan adımları anlattı. Kur korumalı mevduat uygulamasına katılım bankalarının da dahil olduğunu belirten Gürcan, “Uygulamanın henüz başında olmamıza rağmen vatandaşımızın çok ciddi bir teveccühünü görüyoruz. Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibarıyla 107,6 milyar liraya yükseldi. Buradan da vatandaşımızın kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz. Bu da sistemin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması yönünde çalışmaları olduğunu anlatan Gürcan, yakında zamanda gelire endeksli senetleri ihraç etmek ve öncelikli sektör kredilendirme programını hayata geçirmek ile katma değer vergisinde sadeleşmeye gitmek gibi aksiyon adımları atacaklarını bildirdi.



