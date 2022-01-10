FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kur korumalı TL mevduat hesabına talep artıyor! 2 haftada 79,4 milyar TL

Kur korumalı TL mevduat hesabına talep artıyor! 2 haftada 79,4 milyar TL

10.01.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibarıyla 107,6 milyar liraya yükseldi.

Kur korumalı TL mevduat hesabına talep artıyor! 2 haftada 79,4 milyar TL

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Yeni Ekonomi Modeli'nin önemine işaret ederek, modelle makroekonomik istikrarın sağlanacağını söyledi. Yüksek katma değerli yatırımları teşvik ettiklerini belirten Gürcan, üretimi, ihracatı, istihdamı artıracaklarını, cari açık sorununu kalıcı çözeceklerini vurguladı.

Döviz getirisine Türk lirası varlıklarla ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracı devreye aldıklarını anımsatan Gürcan, bu kapsamda atılan adımları anlattı. Kur korumalı mevduat uygulamasına katılım bankalarının da dahil olduğunu belirten Gürcan, “Uygulamanın henüz başında olmamıza rağmen vatandaşımızın çok ciddi bir teveccühünü görüyoruz. Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibarıyla 107,6 milyar liraya yükseldi. Buradan da vatandaşımızın kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz. Bu da sistemin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması yönünde çalışmaları olduğunu anlatan Gürcan, yakında zamanda gelire endeksli senetleri ihraç etmek ve öncelikli sektör kredilendirme programını hayata geçirmek ile katma değer vergisinde sadeleşmeye gitmek gibi aksiyon adımları atacaklarını bildirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil satışlarında korkutan tablo! Otomobil satışlarında korkutan tablo!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Duayen yatırımcı Mobius'tan enflasyon ve altın yorumuDuayen yatırımcı Mobius'tan enflasyon ve altın yorumu
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem!

Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem!

Merkez bankası duyurdu! Banknotlarda değişiklik

Merkez bankası duyurdu! Banknotlarda değişiklik

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Otomobil satışlarında korkutan tablo!

Otomobil satışlarında korkutan tablo!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.