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Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında yatacak. Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekliler, bayram öncesi verilen emekli ikramiyelerini beklemeye başladı.

2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bugünden itibaren ödenecek.

KURBAN BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

"EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum.” dedi.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyeleri, Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde 1000 TL olarak emeklilere yatırılıyor.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz 2020. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

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