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Kurban Bayramı için binlerce haneye destek! Mansur Yavaş açıkladı...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bayrama sayılı günler kala 210 bin haneye kurban desteği verileceği açıkladı. Yavaş, bunu her yıl yaptıklarını ifade ederek, "İstiyoruz ki hiç kimse mahzun bir bayram geçirmesin” sözlerini kullandı.

Kurban Bayramı için binlerce haneye destek! Mansur Yavaş açıkladı...
Ezgi Sivritepe

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması Kolokyum Programı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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210 BİN HANEYE DESTEK!

Basın mensuplarının, "Kurban Bayramı’nda dar gelirli ailelere yönelik bir çalışmanız var mı?” sorusuna yanıt vere Başkan Yavaş, şu sözleri kullandı:
"Geçen yıl da yapmıştık. Kurban kesenlerden yardımda bulunmak isteyenleri belli noktalardan alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız, özellikle kurban kesim yerlerinde. Onun haricinde de 210 binin üzerinde haneye 2 bin 500 lira Kurban Bayramı desteği veriyoruz, bunu her yıl yapıyoruz bu yıl da kendilerini destekleyeceğiz. İstiyoruz ki hiç kimse mahzun bir bayram geçirmesin”

Hissenet
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Kurban Bayramı Mansur Yavaş destek ödemeleri
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