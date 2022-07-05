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Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar, bayramdan önce yatacak mı?

05.07.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Buna göre; 4 (a) (SSK), 4 (b) (Bağkur), 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri farklı günlerde ödenecek. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar, bayramdan önce yatacak mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar, bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyeleri; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak hesaplara aktarılmaktadır. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar, bayramdan önce yatacak mı? Yapılan açıklamanın ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

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9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

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2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

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3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

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BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili yeni bir zam açıklaması yapılmadı.

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Ramazan Bayramı ikramiyesi bin 100 TL olarak hesaplara yatmıştı.

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Kurban Bayramı'nda da aynı tutarın ödeneceği öngörülüyor.

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