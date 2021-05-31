Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Vatandaşlar Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Emekliler bu sene Mayıs ayında Ramazan Bayramı ikramiyelerini almıştı. Kurban Bayramı ikramiyeleri ödemelerinin tarihi ve miktarı araştırılmaya başlandı. Peki Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

2021 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 2021 BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

İlk defa 2018 senesinde ödenmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyeleri 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılmaktaydı. 2021 senesinde ise Bayram için gerçekleştirilen ödemeler 1100 TL'ye yükselmişti. Bu sene Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri yine 1100 TL şeklinde yatırılacak.Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 12 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALIYOR MU?

Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi de alabilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Arife günü: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

