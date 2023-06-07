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KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

07.06.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması nedeniyle merak edildi. Ramazan Bayramı öncesi 2000 TL olarak hesaplara yatırılan ücretler yakından takip edilen konular arasında. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'ndan 2 önce ikramiyeler hesaplara aktarılmıştı. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası 7 Haziran 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram, 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı’na 2 gün kala ikramiye alan kişiler Kurban Bayramı ikramiye tarihi için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere EYT yasasından yararlanan birçok kişi emekli oldu. Şimdi onlar da ödeme tarihleri ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. "2023 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

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KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada,

"Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.

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KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuş ve yatırmıştı. Bayramdan iki gün önce yatırılan ikramiyelerin Kurban Bayramı için de benzer tarihlerde yatırılacağı öngörülüyor.

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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz aylarda zamlanmıştı. Emekli bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2000 TL'ye çıkarıldı. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45’in üzerinde bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda halihazırda yüzde 50’ye yuvarlanarak emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olarak karşımıza çıkacağını öngörüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamada,

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerine yer verdi.

Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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