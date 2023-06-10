Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı! Hayvan fiyatları belli oldu: 'Şampiyon' 200 bin TL'ye alıcı buldu

Kurban Bayramı'na 3 haftadan az bir süre kaldı. Hayvan pazarları kurulurken, vatandaşlarla hayvan satıcıları arasında pazarlıklar başladı. Kurbanlık fiyatları da aşağı yukarı belli oldu.

İSTANBUL'DA 800 KİLO BÜYÜKBAŞ 144 BİN TL

600 kilo büyükbaş hayvan İstanbul'da 100 bin TL, Diyarbakır'da 80 bin TL, Erzurumda 78 bin TL, 800 kilo büyükbaş hayvan İstanbul'da 144 bin TL, Diyarbakır'da 112 bin TL, Erzurum'da 104 bin TL, 1 ton büyükbaş hayvan İstanbul'da 180 bin TL, Diyarbakır'da 140 bin TL, Erzurum'da 130 bin TL'den satılıyor.

50 kilo koç İstanbul'da 6 bin 500 TL, Diyarbakır'da 5 bin 500 TL, Erzurum'da 5 bin 500 TL, 50 kilo koyun İstanbul'da 6 bin TL, Diyarbakır'da 4 bin 750 TL, Erzurum'da 4 bin 500 TL, 50 kilo keçi İstanbul'da 8 bin TL, Dİyarbakır'da 5 bin 500 TL, Erzurum'da 5 bin TL'den satılıyor.

200 BİN TL'YE SATILDI

İstanbul'da bir hayvan pazarında bulunan 1 ton 250 kilo olan Şampiyon isimli boğa 200 bin TL'ye alıcı buldu.

YÜZDE 60'INI SATTI

ATV'nin haberine göre bayrama daha olmasına rağmen bir kişi getirdiği hayvanların yüzde 60'ını sattığını ifade etti. Nakliye, eleman, yem ve bakım gibi ücretlerin kurbanlık fiyatlarını artırdığı belirtildi.

