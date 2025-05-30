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Kurban Bayramı'nda otobüs bileti bulamayanlar için ek sefer! Yoğunluk artınca 20 Haziran'a kadar devrede olacak...

Kurban Bayramı'na sayılı gün kalmasıyla vatandaşlar da seyahat hazırlıklarına başladı. Uçak, tren ve otobüslerde yaşanan yoğunluklar nedeniyle ek seferlerin konulup konulmayacağı merak edilirken TOFED Başkanı Birol Özcan'dan açıklama geldi. Özcan, otobüs seferlerinde 20 Haziran tarihine ek sefer olacağını aktardı.

Kurban Bayramı'nda otobüs bileti bulamayanlar için ek sefer! Yoğunluk artınca 20 Haziran'a kadar devrede olacak...

Kurban Bayramına sayılı günler kala yollarda hareketlilikler de başladı. Memleketine veya tatile gidenler tren, otobüs ve uçak biletlerini hızlı bir şekilde alınca ek seferler konulmaya başlandı. Geçtiğimiz günler Yüksek Hızlı Tren'e ek seferin ardından otobüs firmaları da yolcu yoğunluğundan dolayı ek sefer ekledi.

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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı yaklaşırken şehirlerarası yolculuklarda talebin arttığını kaydetti. Vatandaşlara otogarlardan yapılan yolculuklara yönelmeleri çağrısında bulunan Özcan şu sözleri kullandı:

"Yolcularımızdan ricam, otogarlardan seyahat etmeleri. Dışarıdaki korsan taşımacılığı değil de otogarlardan kalkan, polis kontrolünden geçen otobüslerle yapılan denetimli seyahati tercih etsinler. Çünkü otogarlardan kalkan otobüsler hem bakım yönünden hem de polisler tarafından kontrol edilmiş araçlardır"

Özcan, Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehir dışına çıkmak isteyenlerin otobüs seyahatlerinde talebin artması üzerine 29 Mayıs ile 20 Haziran arasında ek seferlere izin verildiğini, ek sefer süresinin okulların tatilini ve üniversite sınavlarını da kapsadığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür ettiğini söyledi.
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20 HAZİRAN'A EK SEFER VAR

Bayrama yönelik taleplerin ana seferlerde karşılanamayacak düzeye ulaştığını aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Ana seferlerimizin biletleri dolu. Ek seferler başlıyor. Ulaştırma Bakanlığının yazısı geldi. Bu yazı geldiği andan itibaren emniyete ve jandarmaya bildirim yapılarak ek seferler otomatik olarak otogarlardan çıkış yapacaklar. Bugün İstanbul Otogarı'ndan 1300 ile 1400 otobüs kalkarken, bayram dolayısıyla bu sayı 2 bin, 2 bin 200'lere kadar çıkabilir. Bu bayramda ek seferlerle beraber 21 günlük süreçte sektör bayağı rahatlayacak. Bayramda doluyuz. Ek seferlerimiz başlıyor. Okulların tatili ve üniversite imtihanları nedeniyle de yoğunluk devam edecek. 20 Haziran'a kadar ek seferlerimiz sürecek."
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KURBAN BAYRAMI'NDA TALEP ARTTI

Özcan, geçen bayramla karşılaştırıldığında durumun daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Geçen bayram da iyiydi ama bu bayram daha iyi oldu. Çünkü bu bayram yazın gelişiyle örtüştü." diye konuştu.

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KESİLEN BİLETLER BAKANLIĞA BİLDİRİLİYOR

Bilet fiyatlarına zam yapıldığı iddiasının her bayramda konuşulduğunu vurgulayan Özcan, daha önce tüm firmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 4 ay için fiyat aldığını, bu yeni yönetmelikle fiyat belirleme zamanının 3 aya çekildiğini anlattı.

Birol Özcan, şöyle devam etti:

"Bu fiyatların üstünde bilet kesemez. Mesela buradan Ankara'ya bilet 1000 liraysa Bakanlığın belirlediği kurallar çerçevesinde bu bilet yüzde 30 aşağıya da satılabilir. Yani 700 liraya da olabilir. Sen çok iyi servis yaparsan 900 liraya, 1000 liraya satarsın ama 1050 liraya satamazsın. Aynı şekilde rekabetten dolayı 700 liraya satan da olur ama 650 liraya satamaz. Yolcu yoğunluğu nedeniyle 700 liraya satan firma tekrar 1000 liraya dönünce halkımız zam yapıldığını sanıyor. Hayır, zam yok. Her kesilen bilet sistem üzerinden Bakanlığa bildiriliyor."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Kurban Bayramı bayram otobüs otobüs bileti
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