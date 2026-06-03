FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kurban Bayramı'nın son gününde gümrük kapılarında tarihi rekor!

Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs 2026’da, Avrupa’ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde tarihî rekorlar kırıldı.

Kurban Bayramı'nın son gününde gümrük kapılarında tarihi rekor!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2026 tarihinde, Kurban Bayramı’nın dördüncü ve son gününde, Avrupa’ya açılan kara gümrük kapılarımızdan İpsala Gümrük Kapısı'nda 2 bin 926, Pazarkule Gümrük Kapısı'nda bin 489, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bin 871 binek araç girişiyle tüm zamanların en yüksek günlük giriş rakamlarına ulaşılırken, Pazarkule'de ayrıca 4 bin 833 yolcu girişiyle yeni bir yolcu giriş rekoru kırıldı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmek ve vatandaşlarımız ile misafirlerimizin geçiş işlemlerini hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz" denildi.

KARA GÜMRÜK KAPILARINDA ARAÇ VE YOLCU GİRİŞ REKORLARI KIRILDI

2026 yılı Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'den Avrupa’ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu giriş rekorları kırıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Alınan etkin tedbirler ve gümrük personelimizin özenli çalışmaları neticesinde, 30 Mayıs 2026 tarihinde ulaşılan tarihi rekorlar ve gümrük müdürlüklerimize göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

İpsala Gümrük Müdürlüğü‘nde; 1 Temmuz 2023 tarihinde kaydedilen 2 bin 692 binek araç giriş rekoru aşılmış, 30 Mayıs 2026 tarihinde 2 bin 926 binek araç girişi ile yeni bir tarihi rekora ulaşılmıştır.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü‘nde; 1 Haziran 2023 tarihinde kaydedilen bin 831 binek araç giriş rekoru geride bırakılarak, 30 Mayıs 2026 tarihinde bin 871 binek araç girişi ile tarihi rekor tazelenmiştir.

Pazarkule Gümrük Müdürlüğü‘nde; 3 Ağustos 2025 tarihinde kaydedilen bin 447 binek araç giriş rekoru, 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen bin 489 binek araç girişi ile aşılmıştır.

Aynı şekilde, 3 Ağustos 2025 tarihinde 4 bin 690 olarak kaydedilen yolcu giriş rekoru da 30 Mayıs 2026 tarihinde 4 bin 833 yolcu girişi ile tarihi bir seviyeye ulaşmıştır.
Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki tüm taşıma modlarında hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya ve lojistik süreçlerin yanında vatandaşlarımızın seyahat konforunu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borcu olanlar dikkat! Faiz indirimi geliyorBorcu olanlar dikkat! Faiz indirimi geliyor
En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı gümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.