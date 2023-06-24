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Kurban Bayramı öncesi akaryakıta zam! Benzin 3,36 TL, motorin 4,37 TL artmıştı: Şimdi de sıra LPG’de…

24.06.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahipleri akatyakıt fiyatları için indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) fiyatları 24 Haziran Cumartesi de araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar/TL kurunda hafta içinde yaşanan yüzde 6,5’luk artışın akaryakıt pompa fiyatlarına zam olarak yansıyacağı öğrenildi. Buna göre Pazartesi gece yarısı otogaz fiyatları değişecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot fiyatı ile LPG fiyatları…

Kurban Bayramı öncesi akaryakıta zam! Benzin 3,36 TL, motorin 4,37 TL artmıştı: Şimdi de sıra LPG’de…

Benzin, motorin ve LPG başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, petrol ve dolar kuruna göre değişmeye devam ederken araç sahiplerini yakından ilgilendiren son dakika haberi geldi. Petrol fiyatları küresel bankaların faiz artırımına gitmesi ve bu yıl faiz oranlarının daha da artacağının sinyallerini vermesi ile geriledi. Ancak yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüzde 8,50 seviyesinde olan faizleri 650 baz puan artış ile yüzde 15 seviyesine çekmesiyle yüzde 6,5 değer kazanan dolar/TL kuru akaryakıt fiyatları için yeni bir zamma yol açtı.

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LPG’YE PAZARTESİ GECE YARISI ZAM GELİYOR

Haziran ayı boyunca hem motorin litre fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.
Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatları da 66 kuruş zamlanacak.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ( 24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 24.04 TL
Motorin: 23.87 TL
LPG (Otogaz): 10.59 TL

ANKARA

Benzin: 24.48 TL
Motorin: 24.28 TL
LPG (Otogaz): 10.77 TL

İZMİR

Benzin: 24.47 TL
Motorin: 24.36 TL
LPG (Otogaz): 10.66 TL
BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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