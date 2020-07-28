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Kurban Bayramı öncesi müjdeli haber! Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.07.2020 14:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümünün geçici olarak açılacağını duyurdu.

Kurban Bayramı öncesi müjdeli haber! Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bayram boyunca Sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli – İzmit Kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz.

28.07.2020 saat 23:59’dan, 01.08.2020’ye kadar Sevindikli Kavşağı–İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul-Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00’dan, 05.08.2020 saat 23:59’a kadar ise Ankara-İstanbul istikametinde sağlanacaktır."

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