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Kurban bayramı tatili 'zam oranını etkiler' iddiası! Özgür Erdursun emeklileri korkutan ihtimal hakkında konuştu ‘Gelemez diyemem’

Kurban Bayramına artık sayılı gün kala hem turizmciler hem de tatilciler tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararındayken milyonlarca emekli ve memur tatilin uzatılması durumunda Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesinden tedirgin. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konu ile ilgili Mynet'e yaptığı açıklamalarda, "Bu tüketimin artışı enflasyonun bir miktar yükselmesine neden olabilir" dedi.

Kurban bayramı tatili 'zam oranını etkiler' iddiası! Özgür Erdursun emeklileri korkutan ihtimal hakkında konuştu ‘Gelemez diyemem’
Mynet Özel Haber
Ezgi Sivritepe

MYNET ÖZEL|

Milyonlarca emekli ve memur 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile beraber yeni maaşlarını merak ediyor. TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon verileri yakından takip edilirken Haziran ayında Kurban Bayramı tatilinin uzatılma ihtimali zam bekleyen milyonları tedirgin etti.

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BAKANLIK VE TURİZM SEKTÖRÜNÜN TALEBİ AYNI

5 Haziran Perşembe günü Arefe ile başlayan bayram tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Turizmciler bayram tatilinin uzatılmasını talep ederken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu. Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" sözlerini kullanmıştı.

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TATİLİN UZATILMASI ENFLASYONU ETKİLER Mİ?

Tatilin 9 gün uzatılması durumunda ise Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi ihtimali konuşuluyor. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkının az olmasından tedirgin olan vatandaşlar araştırmalara başladı.

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"ENFLASYON YÜKSELEBİLİR"

Tatilin, Haziran ayı enflasyonunu etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet'e açıklamalarda bulundu. Erdursun, maaş zammının 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplandığını hatırlattı ve 9 günlük tatilin enflasyonu artırabileceğini kaydetti.

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Erdursun, tatil döneminde tüketimin arttığını hatırlatarak, "Bu tüketimin artışı enflasyonun bir miktar yükselmesine neden olabilir. Bu durumda, ‘Enflasyon tatilden dolayı düşecek’ ‘Tatil uzun olursa emekli aylıkları düşük olacak’ gibi bir sonuç çıkmaz" cümlelerini kurdu.

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Bayram tatilinin emeklilerin aylıklarını doğrudan etkileyen bir neden olmayacağını düşündüğünü aktaran Erdursun, "Bayram tatili sürecinde enflasyon düşük olacak söylemi bence doğru değil. Olumsuz etkisi de olabilir olumlu etkisi de olabilir" dedi.

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EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı. Yapılan hesaplamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18,09 oranında zam alırken; memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,97 oranında zam alacak.

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Erdursun, milyonların Temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını tahmin ettiğini de belirterek maaşlar hakkında şu cümleleri kurdu:

"Büyük ihtimalle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 16,90 gibi bir enflasyon farkının çıkacağını öngörüyoruz"

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REFAH PAYI VEYA SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Maaşların enflasyon karşısında hızla erimesi vatandaşın alım gücünün azalmasına neden oluyor. Ekonomik zorluklar ve enflasyon ile mücadele eden milyonlar maaşlarına Temmuz ayında refah payı veya seyyanen zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

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Erdursun, milyonların merak ettiği seyyanen zam veya refah payı sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Gelemez diyemem fakat seyyanen zammın yapılacağını düşünmüyorum. Sadece enflasyon farkının verileceği, başka bir farkın verilmeyeceğini öngörüyorum. Maaşların değerine kavuşması için en azından seyyanen zam verilmeli. Ancak, hükümetin izlediği ekonomik programın içinde seyyanen zammın veya refah payının gündemlerinde olmadığını görüyorum"

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