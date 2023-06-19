KURBAN FİYATLARI 2023 LİSTESİ BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ: Dana, tosun, kuzu, koyun kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurban fiyatları listesi, merak konusu oldu. Dana, tosun, kuzu, koyun küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı tarafından yapıldı. Birçok kişi internette "2023 kurban fiyatları ne kadar? Koyun, dana, koç, tosun, küçükbaş ve büyükbaş bu yıl kaça satılıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 güncel kurban fiyatları...

KURBAN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Kurban fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, güncel fiyatların geçtiğimiz seneyi arattığını ifade etti.

Kurban fiyatlarına dair konuşan Yardımcı, "Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında"dedi ve kurbanlık almak için vatandaşın cebinden çıkacak asgari rakamı açıkladı.

İşte o açıklama:

“Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak"

KURBAN FİYATLARI LİSTESİ 2023

Kurban fiyatları merak konusu oldu. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak"

2023 KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Kurban vekalet ücreti ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz"

2023 KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba olarak açıklandı.

27 Haziran 2023 Salı Kurban Bayramı Arefe Günü

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)



