KURBAN FİYATLARI LİSTESİ 2023: Diyanet büyükbaş ve küçübaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, tosun, kuzu, koyun...

Kurban fiyatları belli oldu. İbadetini yerine getirmek isteyen binlerce kişi şimdiden kurban fiyatları incelemesine başladı. Küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana gibi kurbanlıkların fiyatlarına ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 kurban fiyatları listesi...

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Kurban fiyatları ortalamaya vurulduğunda 60 ila 110 bin TL aralığında değişiyor.

Kurban fiyatları hayvanın özelliklerine göre düşebiliyor ya da artabiliyor. Öte yandan Büyükbaşta hisse fiyatları 8 bin ile 11 bin TL arasında. Hisseye düşen miktar 25 ile 38 kg arasında değişiyor. Kesilmiş hazır eve teslim kurbanın kilo fiyatı 320 lira civarında.

KURBAN FİYATLARI LİSTESİ 2023

Büyükbaşta hisse fiyatları 8 ila 11 bin TL arasında değişirken, ortalama fiyatlar 60 ila 110 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlarda ise fiyat 4 ile 6-7 bin lira aralığında değişiyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Kurban Bayramı tatili tarihi Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Dini Günler Takvimi’nde yer alan bilgiye göre 2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı’ya denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü ise 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı Arifesi 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1.Gün – 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün - 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün - 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4.Gün – 01 Temmuz 2023 Cumartesi

