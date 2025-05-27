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Kurban kesecekler dikkat! Bakan Yumaklı duyurdu: "Vatandaşlarımız müsterih olsun"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yumaklı "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Kurban kesecekler dikkat! Bakan Yumaklı duyurdu: "Vatandaşlarımız müsterih olsun"
Recep Demircan

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yumaklı kurbanlık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Yumaklı şunları ifade etti:

"Bu sene ayrıca kurban hayvan varlığımızın yeterli düzeyde olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü Kurban Bayramı öncesinde fiyatların yükseleceği yönünde spekülasyon yapmak isteyenler olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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