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Kurban vekalet ücretleri belli oldu! 2020 yılı kurban vekalet ücreti ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurban vekalet ücretleri belli oldu! 2020 yılı kurban vekalet ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Diyanet güven vermeyen kurum olmuştur.
Kurbanlarınizi kendiniz kesin. Gözunuzle gormediğiniz kurbanların kesilip kesipmediğini bilemezsiniz. Hele cemaat ve tarikatlara baglı derneklere kesinlikle vermeğin. Geçen yıllarda ne yaptıklarını hepimiz gorduk...
hic kusura bakmayın yurt içinde 975 liraya kurbanlık bulunmaz sürüsüyle asanız kurbanlıkları yine 975 liraya olması mümkün değil.
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