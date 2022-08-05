FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Küresel gıda fiyatlarında 10 yıl sonra bir ilk! En sert düşüş...

Küresel gıda fiyatlarında 10 yıl sonra bir ilk! En sert düşüş...

05.08.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Global gıda fiyatları endeksi Temmuz ayında hızlı bir düşüş gösterdi. Endeks üst üste 4 aydır düşüş gösteriyor. Küresel gıda fiyatları Temmuz ayında yüzde 8,6 düşerek 140.9 olarak gerçekleşti. Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi temmuz ayında son 10 yılın en sert aylık düşüşünü gösterdi.

Küresel gıda fiyatlarında 10 yıl sonra bir ilk! En sert düşüş...

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yayınladığı rapora göre, Küresel Gıda Fiyatları Endeksi Temmuz ayında, iki basamaklı bir düşüş kaydeden temel tahıl ve bitkisel yağ fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte son 10 yılın en sert aylık düşüşünü gösterdi. Endeks, Temmuz ayında bu sene başındaki tarihi rekorlarını kırdığından bu yana art arda 5’inci ayında geriledi ve geçtiğimiz Haziran ayına göre yüzde 8,6 düşüşle 140.9 olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte, küresel ölçekte en çok işlem gören gıda emtia ürünlerinin fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen endeks, 2021 yılının Temmuz ayına kıyasla yüzde 13,1 daha yüksek bir seviyede kaldı.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI SON 10 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi, Haziran ayına göre Temmuz’da yüzde 19,2 düşerek son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Palm yağı fiyatlarının Endonezya’dan bol miktarda ihracat imkânı beklentisi, palm tohumu yağının bol miktarda yeni ürün arzı beklentilerine yanıt vermesi ve soya yağı fiyatlarının uzun süreli durgun talep nedeniyle düşmesiyle birlikte, tüm yağ türleri için uluslararası fiyatlarda düşüşler yaşandı.

TAHIL KORİDORU FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

FAO Küresel Tahıl Fiyat Endeksi de ay içinde yüzde 11.5 geriledi ancak bu oran Temmuz 2021 fiyatlarına göre yüzde 16.6 daha yüksek bir seviyede gerçekleşti. Endekste temsil edilen tüm tahıl fiyatlarının düşmesine buğday fiyatlarındaki yüzde 14.5’lik düşüş öncülük etti. Bu düşüşe kısmen Ukrayna ve Rusya arasında tahıl ihracatındaki engellerin (önemli Karadeniz limanlarının açılması) kaldırılmasına yönelik anlaşmanın hayata geçmesi ve kısmen de Kuzey Yarım Küre’deki hasat mevsimi neden oldu. Küresel pirinç fiyatları da 2022’de ilk kez düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...
Benzin ve motorine indirim geliyorBenzin ve motorine indirim geliyor
Emekli promosyonlarında bilinmeyen detay!Emekli promosyonlarında bilinmeyen detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklamıştı! Yerleri sır gibi saklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklamıştı! Yerleri sır gibi saklanıyor

15 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

15 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

30 yıl önce ölen çocuklarını evlendirdiler

30 yıl önce ölen çocuklarını evlendirdiler

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.