Küresel ısınmayı fırsat bildiler: Eriyen buzullarda ‘hazine avı’! Jeff Bezos, Bill Gates…

Dünyanın en zengin insanlarından bazıları Grönland'ın Disko Adası ve Nuussuaq Yarımadası'nda eriyen buzunun altında bulunan ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli metaller için harekete geçti. Bu kapsamda aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup multi milyarderin kritik madenler bulmak amacıyla Kaliforniya merkezli "Kobold Metals" ve "Bluejay Mining" isimli maden şirketlerine fon sağladığı öğrenildi.

EN BÜYÜK NİKEL VE KOBALT YATAĞI

Konuya ilişkin CNN International’a konuşan KoBold Metals CEO'su Kurt House, milyarder kulübünün şirkete finansal destekte bulunduğunu doğrularken, bölgenin dünyadaki en önemli birinci veya ikinci en büyük nikel ve kobalt yatağına sahip olduğunu düşündükleri belirtti.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kobold ve Blujay'ın gömülü hazineyi aradığı yerde otuz jeolog, jeofizikçi, aşçı, pilot ve mekanikçi görev yapıyor. Ekipler, yer altının elektromanyetik alanını ölçmek ve aşağıdaki kaya katmanlarını haritalamak için toprak örnekleri, uçan insansız hava araçları ve vericili helikopterler alıyor. Gelecek yaza kadar erken bir zamanda tam olarak nerede sondaj yapılacağını belirlemek için verileri analiz etmek için yapay zeka kullanıyorlar.

İKLİM KRİZİNİN ZORLUKLARININ ÜSTESİNDEN GELMEK İSTİYORLAR

Bluejay Madencilik CEO'su Bo Moller Stensgaard, "Grönland'daki iklim değişikliklerinin sonuçlarına ve etkilerine tanık olmak endişe verici. Ancak iklim değişiklikleri genel olarak Grönland'da keşif ve madenciliği daha kolay ve daha erişilebilir hale getirdi." dedi. Stensgaard, iklim değişikliğinin denizde buzsuz kalma sürelerini uzatması nedeniyle ekiplerin ağır ekipman ve metalleri küresel pazara daha kolay sevk edebildiğini söyledi. Stensgaard ayrıca, bu kritik minerallerin iklim krizinin sunduğu zorlukların üstesinden gelmek için çözüm sağlayacağını kaydetti.

ABD Arktik Araştırma Komisyonu Başkanı Mike Sfraga da Grönland'da maden arama çalışmalarına ilişkin, "Bu eğilimler gelecekte de devam ettikçe, daha fazla arazinin erişilebilir hale geleceğine şüphe yok ve bu arazilerin bir kısmı maden geliştirme potansiyeli taşıyabilir." diye konuştu.



