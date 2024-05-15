FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Küresel petrol arzı nisanda günlük 200 bin varil düştü

Küresel petrol arzı nisanda günlük 200 bin varil düştü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 12:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin nisanda önceki aya göre günlük yaklaşık 200 bin varil azalarak 102 milyon varile gerilediğini bildirdi. Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 104 milyon 300 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol arzı nisanda günlük 200 bin varil düştü

Uluslararası Enerji Ajansı'nın nisan ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi nisanda önceki aya göre günlük 120 bin varil artarak 26 milyon 970 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 530 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 500 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 310 bin varil azalarak 69 milyon 560 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol üretimi, nisanda önceki aya göre günlük yaklaşık 200 bin varil azalarak 102 milyon varile düştü.

Rapora göre, Kanada'daki bakım çalışmalarının üretimi azaltması ve Rusya'nın OPEC+ üretim kesintilerini kısmen yerine getirmesi nedeniyle küresel petrol arzı düştü.

IEA, KÜRESEL PETROL TALEP TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

IEA, bu yıla yönelik küresel petrol talebi tahminini geçen ayın raporuna kıyasla günlük 140 bin varil düşürdü. Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 1 milyon 100 bin varil artışla 103 milyon 200 bin varil seviyesinde olması bekleniyor.

Talep tahminindeki düşüşte, yılın ilk çeyreğinde OECD ülkelerinden ve özellikle Avrupa'dan gelen zayıf talep etkili oldu. OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 200 bin varil azalarak 45 milyon 600 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

OECD dışı ülkelerde talebin bu yıl günlük 1 milyon 200 bin varil artarak 57 milyon 500 bin varil, gelecek yıl 1 milyon 300 bin varil artışla 58 milyon 800 bin varil olacağı öngörülüyor.

(AA)


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keyif yapmak isterken 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz! Keyif yapmak isterken 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz!
Herkes altından beklerken o tarihi zirveyi gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesiHerkes altından beklerken o tarihi zirveyi gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Bakan Şimşek 'sıra bizde' diyerek duyurdu! 'Maliye politikasını sıkılaştıracağız' Bakan Şimşek 'sıra bizde' diyerek duyurdu! 'Maliye politikasını sıkılaştıracağız'
Anahtar Kelimeler:
Petrol arz varil
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da"

Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da"

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Tarlada 39, markette 199 lira! Üreticiler isyan etti!

Tarlada 39, markette 199 lira! Üreticiler isyan etti!

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Milli muharip uçak KAAN'ın maliyeti belli oldu!

Milli muharip uçak KAAN'ın maliyeti belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.