FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.03.2024 09:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pozitif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, ABD'de de bugün açıklanacak Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin yanı sıra yarın da Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Analistler, ABD'deki büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artabileceğini ifade ederek, ülkede GSYH'nin 4'üncü çeyrekte yüzde 3,2 artmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesinin Fed'in politika alanını kısıtladığını aktararak, bunun Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine de yansıdığını ifade etti.
Dün piyasalar kapandıktan sonra açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini söyledi.

Waller'ın bu açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.İ

S&P ABD'NİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ TEYİT ETTİ

Ayrıca, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puanlık artışla günü yüzde 4,21'den tamamlarken, altının ons fiyatı yükseliş eğiliminin üst üste 4'üncü işlem gününde 2 bin 195 dolardan alıcı buluyor.

Dün yüzde 0,1 yükselişle günü 104,4 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 104,3'te bulunuyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Ukrayna'nın Rusya'nın petrol sahalarını hedef alması petrolde arz endişelerini beslemeye devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,5 artışla günü 85,6 dolardan tamamladı. Yeni günde Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.

Öte yandan, E-ticaret devi Amazon da yapay zeka şirketi Anthropic'e 2,75 milyar dolar daha yatırım yaparak şirketteki toplam yatırımını 4 milyar dolara çıkardı.

Yoğun makroekonomik veri takvimi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bugün de yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirten analistler, yarın dünya genelinde başta ABD olmak üzere bir çok ülkede tatil nedeniyle piyasaların işleme kapalı olacağını anımsattı.
Dün, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,51, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Dow Jones endeksi de yüzde 1,22 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler İngiltere'de büyüme verilerine çevrildi.

İsviçre Merkez Bankası'nın geçen hafta faiz indirimine gitmesinin ardından bölge genelinde güvercin sözle yönlendirmelerin güç kazanması dikkati çekerken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu üyesi Piero Cipollone, faiz oranlarını düşürmek için çok uzun süre beklemenin, zaten zayıf olan ekonomik büyüme bağlamında risk oluşturabileceğini dile getirdi.

Cipollone'un açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin haziranda faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 85'e çıkarken, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ülkede açıklanacak büyüme verileri öncesinde aynı dönemde faiz indirimine başlama ihtimali de yüzde 76 ile fiyatlanıyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,25 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında ise karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) son toplantı tutanaklarında, yetkililerin gelecekteki faiz artışlarında temkinli davranmayı düşündükleri görüldü.

Söz konusu gelişmenin ardından Japonya pay piyasalarında satış baskısı artarken, dolar/yen paritesi ise yatay seyretti.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki dün "Piyasa hareketlerini dikkate alarak, kur istikrarı için elimizden gelen önlemleri alacağız." demişti.

Öte yandan, dün Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, hafta başında gerçekleştirilen Çin Kalkınma Forumu için başkent Pekin'de bulunan ABD iş, strateji ve akademi çevrelerinin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Şi'nin, ABD ve Çin'in, birbirinin kalkınma hakkına saygı göstererek, iki ülkenin ve dünyanın faydasına olacak bir işbirliği için birlikte çalışması gerektiği mesajını verdiğini bildirildi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL'DA DALGALI SEYİR

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 8.806,72 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 32,2729'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3110 seviyesinden işlem görüyor.

YURT İÇİ VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, 2022 yılı işgücü maliyeti istatistikleri

10.00 İngiltere, 2023 yılı 4. çeyrek GSYH

10.00 İngiltere, 2023 yılı 4. çeyrek ödemeler dengesi

10.00 Almanya, şubat ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, TCMB'nin PPK özeti

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, 2023 yılı 4. çeyrek GSYH

17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

(AA)

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada gündem oldu: Uçağa binmemeleri için para teklif ettiler! Sosyal medyada gündem oldu: Uçağa binmemeleri için para teklif ettiler!
Bankalar kredi musluklarını kesti... Otomobilde rota değişti! Bankalar kredi musluklarını kesti... Otomobilde rota değişti!
S&P, ABD'nin kredi notunu teyit ettiS&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti
Anahtar Kelimeler:
küresel piyasalar abd büyüme verileri ne zaman açıklanacak
En Çok Okunan Haberler
Seçime 3 gün kala elindeki son anketi açıkladı!

Seçime 3 gün kala elindeki son anketi açıkladı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Mevduat faizlerinde 'KKM' detayı! 'Faiz oranı yüzde 75'i aşabilir'

Mevduat faizlerinde 'KKM' detayı! 'Faiz oranı yüzde 75'i aşabilir'

10 yıl erken emeklilikte çizelge netleşti! SGK giriş tarihi...

10 yıl erken emeklilikte çizelge netleşti! SGK giriş tarihi...

‘1,5 yıllık zor bir süreç bizi bekliyor’ iddiası!

‘1,5 yıllık zor bir süreç bizi bekliyor’ iddiası!

Ödemeler bugün hesaplarda!

Ödemeler bugün hesaplarda!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.