Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, ABD'de de bugün açıklanacak Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin yanı sıra yarın da Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, ABD'deki büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artabileceğini ifade ederek, ülkede GSYH'nin 4'üncü çeyrekte yüzde 3,2 artmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesinin Fed'in politika alanını kısıtladığını aktararak, bunun Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine de yansıdığını ifade etti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini söyledi.

Waller'ın bu açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.İ

S&P ABD'NİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ TEYİT ETTİ

Ayrıca, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puanlık artışla günü yüzde 4,21'den tamamlarken, altının ons fiyatı yükseliş eğiliminin üst üste 4'üncü işlem gününde 2 bin 195 dolardan alıcı buluyor.

Dün yüzde 0,1 yükselişle günü 104,4 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 104,3'te bulunuyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Ukrayna'nın Rusya'nın petrol sahalarını hedef alması petrolde arz endişelerini beslemeye devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,5 artışla günü 85,6 dolardan tamamladı. Yeni günde Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.

Öte yandan, E-ticaret devi Amazon da yapay zeka şirketi Anthropic'e 2,75 milyar dolar daha yatırım yaparak şirketteki toplam yatırımını 4 milyar dolara çıkardı.

Yoğun makroekonomik veri takvimi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bugün de yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirten analistler, yarın dünya genelinde başta ABD olmak üzere bir çok ülkede tatil nedeniyle piyasaların işleme kapalı olacağını anımsattı.

Dün, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,51, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Dow Jones endeksi de yüzde 1,22 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler İngiltere'de büyüme verilerine çevrildi.

İsviçre Merkez Bankası'nın geçen hafta faiz indirimine gitmesinin ardından bölge genelinde güvercin sözle yönlendirmelerin güç kazanması dikkati çekerken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu üyesi Piero Cipollone, faiz oranlarını düşürmek için çok uzun süre beklemenin, zaten zayıf olan ekonomik büyüme bağlamında risk oluşturabileceğini dile getirdi.

Cipollone'un açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin haziranda faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 85'e çıkarken, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ülkede açıklanacak büyüme verileri öncesinde aynı dönemde faiz indirimine başlama ihtimali de yüzde 76 ile fiyatlanıyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,25 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında ise karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) son toplantı tutanaklarında, yetkililerin gelecekteki faiz artışlarında temkinli davranmayı düşündükleri görüldü.

Söz konusu gelişmenin ardından Japonya pay piyasalarında satış baskısı artarken, dolar/yen paritesi ise yatay seyretti.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki dün "Piyasa hareketlerini dikkate alarak, kur istikrarı için elimizden gelen önlemleri alacağız." demişti.

Öte yandan, dün Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, hafta başında gerçekleştirilen Çin Kalkınma Forumu için başkent Pekin'de bulunan ABD iş, strateji ve akademi çevrelerinin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Şi'nin, ABD ve Çin'in, birbirinin kalkınma hakkına saygı göstererek, iki ülkenin ve dünyanın faydasına olacak bir işbirliği için birlikte çalışması gerektiği mesajını verdiğini bildirildi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL'DA DALGALI SEYİR

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 8.806,72 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 32,2729'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3110 seviyesinden işlem görüyor.

YURT İÇİ VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, 2022 yılı işgücü maliyeti istatistikleri

10.00 İngiltere, 2023 yılı 4. çeyrek GSYH

10.00 İngiltere, 2023 yılı 4. çeyrek ödemeler dengesi

10.00 Almanya, şubat ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, TCMB'nin PPK özeti

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, 2023 yılı 4. çeyrek GSYH

17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

(AA)





