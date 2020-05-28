Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 750 bini aşarken, hükümetlerin aldığı önlemler ve destekleyici politikalara karşın ABD ve Avrupa ekonomilerine ilişkin endişeler devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl en kötü senaryolarına yakın, yüzde 8 ile 12 arasında daralacağını söyledi.

Dün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise salgın nedeniyle kapanan işletmelerin yeniden açılmasıyla genel ekonomik faaliyetin toparlanacağına dair bir umut olmasına rağmen, görünümün son derece belirsiz ve toparlanma hızına ilişkin kötümserliğin etkili olduğu kaydedildi.

Bu gelişmelere karşın pay piyasalarında "en kötünün geride kaldığı" fiyatlamaları devam ediyor. ABD'de Dow Jones endeksi 2,21 değer kazanarak 25.548 puanla 12 haftanın en yükseğine çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,48, Nasdaq endeksi yüzde 0,77 prim yaptı.

Avrupa borsalarında da yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.