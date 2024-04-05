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Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

05.04.2024 10:06
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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildi.

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizlik devam ederken, banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyardı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarını biraz kısıtlayıcı tutmanın enflasyonu hedefe döndürebileceği konusunda iyimser olduğunu belirterek, Bankanın faiz indirimleri için acele etmemesinin "akıllıca" olacağını kaydetti.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hedefe doğru gittiğine dair daha fazla işaret beklediğini ifade ederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester bu yılın sonlarında faiz indirimi yapabilecek konumda olmayı beklediğini, enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu anlattı.

Söz konusu gelişmelerin ardından tahvil piyasalarında alıcılı bir seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,31'e indi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

ALTIN ONS FİYATINDA GERİLEME

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 2 bin 279 dolardan alıcı buluyor.

ABD İSTİHDAM RAPORU TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak işgücü piyasasındaki son duruma ilişkin verileri içeren istihdam raporuna çevrildiğini kaydederek, verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.
İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun Fed'in politika alanını daralttığını aktaran analistler, bu sebeple bugünkü verilerin gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini ifade etti.
Hali hazırda devam eden jeopolitik gerilimler ve arz endişeleri ise petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesi toplantısında ülkesinin İran'a ve onun vekillerine karşı faaliyet göstereceğini ve ona zarar vermek isteyenlere zarar vereceğini söyledi.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM

Analistler, İran ve İsrail arasında doğrudan bir çatışma yaşanması halinde Ortadoğu'daki gerilimin hat safhaya taşınacağını vurgulayarak, bu durumun petrol fiyatlarını daha da yukarılara taşıyabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 1,5 artışla 90,7 dolardan tamamlayarak ekimden bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen altında işlem görüyor.

Dün New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,40, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 1,35 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı. Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Avro Bölgesinde perakende satışlar verilerine çevrildi.

Dün, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) son toplantısına ilişkin açıklanan tutanaklarda, enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü trendine devam etmesinin beklendiği görüldü.

Üyeler, enflasyonun tam vaktinde yüzde 2 enflasyon hedefine sürdürülebilir şekilde gerileme yolunda olduğuna yönelik güvenin arttığını belirterek, faiz indiriminin ağırlıklı düşünüldüğü bildirildi.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisinin dün açıkladığı verilere göre, Avro Bölgesi'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 8,3 geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,02 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

ASYA PİYASALARINDA NEGATİF SEYİR

Asya pay piyasalarında da negatif seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın, 2024'ün ikinci yarısında faiz artırımı ihtimalinin sinyalini vermesinin ardından Japon yenindeki yükseliş dikkati çekti.

Ueda, Japonya'nın enflasyonunda geçmişteki ithalat maliyetlerindeki artışların etkisinin azalmasının ve hükümetin enerjiye yönelik teşviklerinin sona ermesinin de enflasyonu önümüzdeki dönemde etkileyebileceğini ifade etti.

Ayrıca Ueda, döviz kuru hareketlerinin ülkenin enflasyonunu ve ücretlerini göz ardı edilmesi zor bir şekilde etkilemesi halinde merkez bankasının "para politikasıyla yanıt verebileceğini" söyledi.

Ueda'nın açıklamalarının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 151,15 seviyesine inerken, ülke pay piyasalarında da satış baskısının arttığı görüldü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazancıyla 9.129,02 puandan tamamladı.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 31,9114'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,9640 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesinde perakende satışların yanı sıra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, şubat ayı fabrika siparişleri

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı perakende satışlar

15.30 ABD, mart ayı istihdam raporu

17.30 Türkiye, mart ayı hazine nakit dengesi

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
küresel piyasalar istihdam abd
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