FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 09:06 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları beklenirken, yurt içi piyasalar yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararına odaklandı. Analistler, swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının ve yarınki Merkez Bankası faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyona yaklaşırken, vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi, hükümetleri karantina tedbirlerini gevşetmeye yöneltiyor.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke konumunu sürdürürken, 1 milyon 550 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede, salgın nedeniyle 91 bin 978 kişi öldü.

Dün ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde, Kovid-19 ile Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası'na ilişkin sunum yapan ABD Hazine Bakanı Mnuchin, salgınının ekonomik etkileri nedeniyle ABD'de ikinci çeyrekte yüksek işsizlik oranıyla diğer negatif verilerin görülmeye devam edeceğini, ekonomik koşulların üçüncü ve dördüncü çeyrekte iyileşmesini beklediklerini kaydetti.

Mnuchin, ilgili yasa kapsamında 195 milyar dolara yakın kredi desteği taahhüdünde bulunduklarını, ihtiyaç duyulan programların oluşturulması veya mevcut programların genişletilmesi için 259 milyar dolarlık kaynaklarının daha olduğunu söyledi. Aynı yasaya ilişkin sunum yapan Fed Başkanı Jerome Powell da salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Dün ABD'de açıklanan konut başlangıçları salgınının etkisiyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 30,2 azalışla 5 yılın en düşük seviyesi olan 891 bine, inşaat izinleri ise yüzde 20,8 düşüşle 1 milyon 74 bine geriledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Analistler, Fed'in bu akşam açıklanacak 29-30 Nisan tarihli toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Avrupa tarafında dün Almanya'da açıklanan mayıs ayı ZEW Ekonomik Güven Endeksi salgınına yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla 22,8 puan artışla son 5 yılın en yükseği olan 51 seviyesine çıktı. Almanya'da toparlanmanın hızlı olabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, dünkü açıklamasında "AB Komisyonunun üzerinde çalıştığı kurtarma programının detayları 27 Mayıs'ta açıklanacak. Hedefimiz, yüzlerce milyar avroluk değil trilyon avroyu aşan finansman kapasitesine sahip bir kurtarma programına ulaşmak." ifadesini kullandı.

Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

Yurt içi piyasalarda ise dünkü tatilin ardından, bugün tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek. Dün 6,7532 ile 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 6,7778'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının ve yarınki Merkez Bankası faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Bugün piyasaların takip edeceği veriler şöyle;

10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, mart ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı TÜFE

14.00 ABD, haftalık MBA Mortgage başvuruları

14.30 Türkiye, mart ayı konut fiyat endeksi

17.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi

17.30 Türkiye, nisan ayı Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri

21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Gram altın ne kadar oldu? İşte günün ilk rakamları...Gram altın ne kadar oldu? İşte günün ilk rakamları...
Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi? Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Yüzlerce işçi işten çıkarılacak

Yüzlerce işçi işten çıkarılacak

Çay sezonu başladı! Üreticiler dertli

Çay sezonu başladı! Üreticiler dertli

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

O ödemeler başladı

O ödemeler başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile Katar arasında yeni swap anlaşması

Dolarda swap hareketliliği

Fitch üç bankanın not görünümünü "negatif"e indirdi Halkbank'ın notunu düşürdü

Fitch, 4 bankanın notunu düşürdü

Altın fiyatları 20 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte günün ilk rakamları...

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Dolar son bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar son bir ayın en düşük seviyesinde

Bakan Kurum: Sıfır atık uygulaması ile yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız

Bakan Kurum açıkladı: Yılda 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.