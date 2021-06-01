Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

ABD ve İngiltere'de dün resmi tatil olması dolayısıyla küresel piyasalarda sakin bir görünüm hakim olurken, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmanın gücü ve para politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle yön bulmakta zorlanan pay piyasalarında, yaz aylarının getirdiği rehavet dikkati çekiyor.

OECD KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dün, aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8'e revize etti. Almanya'da ise enflasyon mayısta yüzde 2,5'e çıkarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ekonomik aktivitedeki toparlanmanın etkisiyle emtia fiyatlarında devam eden oynaklık da enflasyon endişelerinin artmasına neden oluyor. Bugün Asya piyasalarında petrol fiyatları yüzde 1'in, doğal gaz sözleşmelerinin fiyatları da yüzde 3'e yakın değer kazanırken, bakırın libre fiyatı yüzde 0,7 artışla 4,64 dolara yükseldi.