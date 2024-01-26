Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimaliyle New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endeksleri kapanış rekoru kırarken, Asya'da satış baskısı yeni günde etkili oluyor. Küresel piyasalarda bugün karışık seyir hakim.

ABD'de dünkü veriler ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ederken, Japonya'da enflasyonun hız kesmesi piyasalarda soru işaretlerini artırdı. ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış göstererek yüzde 2'lik beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Geçen yılın son çeyreğinde Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAYACAĞI TAHMİNLERİ YENİDEN GÜÇ KAZANDI

ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yeniden güç kazandı.

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 6 baz puan gerilemesinin ardından yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 4,10'a indi.

Emtia tarafında Brent petrolün varil fiyatı gelecek dönemde talebin güçlü kalabileceği öngörüleriyle yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken, yeni günde 81,7 dolardan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,2 artışla 2.023 dolarda seyrediyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir yüzde 10 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna karşın, şirketin ilk çeyreğe ilişkin projeksiyonundaki tahminlerin piyasa beklentilerinin altında kalması vadeli işlem piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu.

NEW YORK BORSASI'NDA KAPANIŞ REKORU

Dün, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,64 yükselerek kapanış rekoru kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif seyirle başladı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI

Avrupa borsalarında İtalya hariç dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini de sabit bıraktı. ECB Başkanı Christine Lagarde toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ECB'nin Yönetim Konseyinde faiz indirimlerini konuşmak için "erken olduğu" konusunda fikir birliği olduğunu belirtti.

Kısa vadeli ekonomik göstergelerin zayıf kaldığını ifade eden Lagarde, ekonomide orta vadede bir iyileşme görüleceğini ve ekonominin en önemli yansıması olan iş gücü piyasasının da oldukça güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı. Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyon oranlarındaki genel düşüş eğiliminin sürdüğünü kaydederek, kısıtlayıcı para politikasının reel ekonomi üzerinde kapsamlı bir etki oluşturmaya devam ettiğini anlattı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,10 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,60 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

ASYA'DA PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya'da piyasalar yeni günde karışık bir seyir izlerken, Japonya'da açıklanan enflasyon verileri Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek dönem politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 1,6 artışla beklentilerin oldukça altında kalırken, analistler, enflasyondaki yavaşlamanın BoJ'un normalleşme adımlarını öteleyebileceğini ifade etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,52 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 8.169,89 puandan tamamlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 30,2542'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,3110 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da tüketici güven endeksi ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.250 ve 8.350 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı GfK tüketici güven endeksi

16.30 ABD, aralık ayı kişisel gelirler ve harcamalar

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





