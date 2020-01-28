Küresel piyasalar koronavirüs endişeleriyle düşüşünü sürdürüyor

Koronavirüsün hem arz hem de talep olmak üzere çift taraflı olumsuz etkilerinin bulunduğu, önlenememesi durumunda dünya büyümesine negatif yansıyacağı tartışılırken, global bir sorun haline gelen salgına karşı Çin yönetiminin tedbir almada yetersiz kaldığı belirtiliyor. Son durumda koronavirüs nedeniyle Çin'de can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı ise 6 bin 973'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından, ABD ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere birçok ülkede tedbirler alındı.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgınına yönelik endişelerle dün sert düşüşler yaşanırken, konuya ilişkin gelişmelerin ve dış politik haber akışının veri gündeminin zayıf olduğu bugün de fiyatlamalarda öne çıkacağı belirtiliyor.

Trump, "Bu çok büyük bir plan ve İsrail ile Filistinlilere yönelik bir teklif görevi görecek. Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanırken, Hamas Hareketi, söz konusu barış planını, "yeni bir büyük felaket" şeklinde nitelendirdi. Filistin yönetimi de Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerine, ABD'nin sözde barış planının bugün kamuoyuna duyurulması için düzenlemesi beklenen törene katılmama çağrısı yaptı.

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle artan jeopolitik risklerin de yakından takip edildiği piyasalarda, tüm bu gelişmeler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı da arz yönlü endişelerle dün 58,3 dolarla 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,2'lik artışla 58,9 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında sert değer kaybı yaşanırken, yatırımcıların artan tahvil talebi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,60 ile 10 Ekim 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 1,57, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,89 değer kaybetti. Dolar endeksi ise dün analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 98 seviyesini test etmesinin ardından bugün 97,9 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.