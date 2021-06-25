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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

25.06.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda dün genel olarak açıklanan pozitif veriler ve ABD'de altyapı paketi konusunda anlaşmaya varılmasıyla alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, veri gündeminin nispeten hafiflediği haftanın son işlem gününde Asya borsaları ve endeks vadelileri tarafında pozitif havanın devam ettiği görülüyor.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Hafta başından bu yana küresel piyasalarda Fed yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına ilişkin "güvercin" ve "şahin" tutum arasında gidip gelen yönlendirmeleri ile dalgalanan piyasalarda dün yoğun veri gündemi takip edildi. Açıklanan veriler, ekonomik gidişata ilişkin genel olarak olumlu bir görünüm ortaya koyarken, tahvil ve hisse senedi piyasalarında azalan oynaklık dikkati çekti.

Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler ile Beyaz Saray'ın, 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi konusunda anlaşmaya vardığını açıklaması da günün öne çıkan ve ABD borsalarındaki pozitif havayı destekleyen bir gelişme oldu.

Öte yandan, Fed'in dün stres testine tabi tuttuğu ABD'nin 23 büyük bankasının "stres testi"ni geçtiğini duyurması ile New York borsasında kapanışa yakın banka hisselerinde alımlar güçlendi. Stres testini geçen bankalar için Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcında uyguladığı hisse geri alımlarını askıya alma ve temettü ödemelerinde sınırlamalar 30 Haziran'da sona erecek.

Fed yetkililerinden ise çelişkili açıklamalar gelmeye devam ederken, Fed Dallas Başkanı Robert Kaplan enflasyonda yukarı yönlü risk gördüğünü belirterek, "Fed, enflasyon risklerini yönetmek için varlık alımlarıyla ekonomiye verdiği destek konusunda gerekeni daha geç yerine daha erken yapmalı." dedi. Fed New York Başkanı John Williams ise ABD ekonomisinin hala maksimum istihdamdan uzak olduğunu ve faiz oranlarını değiştirme zamanının gelmediğini söyledi.

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Makroekonomi tarafında dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalarak 411 bin oldu. Ülke ekonomisinin yüzde 6,4 büyüdüğü ilk çeyrekte, çekirdek kişisel tüketim harcamaları yüzde 2,5 artışla beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. ABD'de mayıs ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,3 artışla, öncü dış ticaret açığı da 88,1 milyar dolarla öngörülerin altında kaldı.

Bu gelişmelerin ardından New York borsasında endeksler günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,95 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 yükselerek rekor seviyeden kapandı. Dolar endeksi son iki gündür 91,5-91,9 dar bandında seyreden hareketine bugün de devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,50'nin hemen altında yatay seyrediyor.

Avrupa tarafında dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesi ve Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi'nin haziranda 2,6 puanlık artışla 101,8'e yükselmesinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 artış kaydetti. Avro/dolar paritesi ise dünkü 1,19 seviyelerindeki yatay hareketini bugün de sürdürüyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif havanın bugün Asya tarafında da devralındığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 değer kazanarak 1.410,79 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün 8,63-8,71 bandında hareket etmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,70 seviyelerinde dengelendi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ilk gün görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin çalışmalara devam edeceğini söyledi. Zirvede, AB Komisyonu'nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine ilişkin bir rapor verdiğini ve kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar avro ek fon ile ilgili olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Rusya'nın Türkiye ile hava ulaşımını yeniden başlatma kararı ve Rus aşısı Sputnik V tedarikinin başlaması gibi konular ele alındı.

Analistler, Fed yetkililerinden çelişkili açıklamalar gelmeye devam etmesine karşın tahvil ve hisse senedi piyasalarında oynaklığın azaldığını belirterek, dün küresel çapta oluşan pozitif havanın bugün Asya borsaları ve endeks vadelileri tarafında devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, devam eden Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.400 puanın destek, 1.420 puanın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, mayıs ayı kişisel gelir ve harcamalar

15.30 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Kaynak: AA

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