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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

06.08.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel pay piyasalarında çoğunlukla pozitif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünya genelinde son dönemde açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller verirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikası üzerinde etkili olması nedeniyle bugün yayımlanacak ABD'nin temmuz ayı istihdam raporundaki veriler yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

Bu hafta, ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı beklentilerin belirgin bir şekilde altında kalmış ve piyasalarda oynaklığın artmasına neden olmuştu.

Analistler, bugün yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin önemine dikkati çekerek, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya ne zaman başlayacağı sorusunun piyasaların en önemli gündemi olduğunu vurguladı.

Öncü verilerin ekonomilerdeki genişleme sürse de hızının yavaşladığına işaret etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğine değinen analistler, para politikalarına ilişkin beklentilerin yön üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 31 Temmuz ile biten haftada beklentilerle paralel bir düşüş göstererek 385 bine geriledi.

Veri sonrası New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi sınırlı yükselişle 92,3'e çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,78, S&P 500 endeksi yüzde 0,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 0,1 seviyesindeki politika faizini ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programını sabit tuttu. BoE, enflasyon başta olmak üzere bazı tahminlerini revize ederken, karar metninde enflasyona yönelik orta vadeli risklerin devam ettiğini bildirdi. Enflasyonun son çeyrekte yüzde 4'e ulaşabileceğini tahmin eden BoE, sonrasında yüzde 2 seviyelerinde dengelenme beklediğini kaydetti.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,05 ile sınırlı oranda geriledi.

Asya'da, Japonya'da artan Kovid-19 vaka sayıları gündemin odağındaki yerini koruyor. Japonya'da hükümet, günlük vaka sayısının dün ilk kez 15 bini aşması üzerine kısmi olağanüstü hali genişletti.

Hindistan Merkez Bankası'nın bugün beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tutması sonrası Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 54.407 puanda bulunuyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 geriledi.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün alımların güçlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kazanarak günü 1.431,78 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,6 artarak 8,5290'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5320 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB piyasa katılımcıları anketi

15.30 ABD, temmuz ayı istihdam raporu

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