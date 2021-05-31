Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı

Enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizlikler gündemin odağındaki yerini korurken, geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesi ve emtia fiyatlarının görece sakin seyretmesiyle piyasalarda genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Bu hafta cuma günü yayımlanacak ABD'nin istihdam raporu ve perşembe günü dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomideki toparlanmanın gücüne ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alacak. ABD'DE KİŞİSEL VERİLER AZALDI ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre, kişisel gelirler nisanda aylık yüzde 13,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,5 arttı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda yıllık yüzde 3,1 artarak 1990'lardan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi. Öte yandan, Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren ilk kapsamlı bütçe teklifinin detaylarını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 trilyon dolarlık rekor bütçe teklifinde altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın artırılması planlanıyor.

Bu gelişmelerle New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Avrupa borsalarında da cuma günü yükseliş eğiliminin korunduğu görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise geçen hafta 8 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 1,2268'e çıkmasının ardından kazançlarını kısmen geri verdi ve haftayı 1,2195'ten tamamladı. Bugün Asya'da açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi nisanda yüzde 2,5 artsa da beklentilerin altında kalırken, Çin'de imalat sanayi PMI hafif gerileyerek 51,0'e indi. Verilerin ardından Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Vergi borcu olanlar dikkat! Sicil Affı geliyor YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak günü 1.422,06 puandan tamamladı. Cuma günü 8,6165 ile zirvesini görmesinin ardından günlük bazda yüzde 0,7 artışla 8,5577'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5720 seviyesinde işlem görüyor.