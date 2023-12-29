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Küresel piyasalar yılı karışık seyirle kapatıyor

29.12.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Küresel piyasalar, yılın son işlem gününe karışık seyirle başlarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor.

Küresel piyasalar yılı karışık seyirle kapatıyor

2023 yılının son işlem gününde küresel piyasalar yılı karışık seyirle kapatıyor. Dün tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, dolar endeksi de yeniden 101 seviyesinin üzerine tırmandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret edilirken, dün ülkede açıklanan veriler de söz konusu fiyatlamaları destekledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Aralık ile biten haftada 218 bine yükselerek, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvurularındaki artış iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ederken analistler, söz konusu verinin Fed'in 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentilerle uyumlu olduğunu aktardı.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi de kasımda artış beklentilerinin aksine değişim göstermedi. Ülkede Freddie Mac olarak bilinen Federal Konut Kredisi Mortgage Şirketi verilerine göre, 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı 28 Aralık itibarıyla yüzde 6,61'e geriledi. Söz konusu faiz oranı düşüşünü 9'uncu haftaya taşırken mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Dün tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, dolar endeksi de yeniden 101 seviyesinin üzerine tırmandı.

Brent petrolün varil fiyatı Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar sonucu oluşan güvenlik kaygıları ile tedarik zinciri aksamalarına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle yüzde 3'e yakın düştü.

Yılın son işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 77,6 dolardan, altının onsu da yüzde 0,2 yükselişle 2.071 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,03 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde tatil havası devam ediyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para ve Kur Politikası Metni ile dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.490 ve 7.590 puanın direnç, 7.300 ve 7.080 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dün İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,30, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya tarafında Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler pay piyasalarında risk iştahını desteklerken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) son makroekonomik verilerin ardından negatif faiz politikasını terk etme sürecini hızlandırabileceğinden endişe ediliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazancıyla 7.396,34 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 29,4494'ten günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,5080 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, gece açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde enflasyon muhasebesine ilişkin duyuruya yer verildi. Buna göre, Kurulun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının 31 Aralık itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildi.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
karışık küresel piyasa seyir
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