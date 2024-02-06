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Küresel piyasalarda Fed etkisi: Karışık seyir devam ediyor

06.02.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle karışık seyir izleniyor. Fed'in martta faiz indirimine gidebileceğine ilişkin tahminler yüzde 17 seviyesine indi.

Küresel piyasalarda Fed etkisi: Karışık seyir devam ediyor

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'in pay piyasalarını destekleyeceğini açıklaması Asya'da risk algısını törpülüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin sıcak kalmayı sürdürdüğünü gösterirken, bu durum enflasyonla mücadelenin de öngörülünden daha uzun sürebileceğine ilişkin fiyatlamaları güçlendiriyor. Buna göre, ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta aylık bazda 2,9 puan artışla 53,4'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de hizmet sektörü PMI 52,5'e gerilese de sektörün genişlemeye devam ettiğini gösterirken, Fed yetkililerinin yaptıkları sözle yönlendirmeler pay piyasalarındaki satış baskısını sınırladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, dirençli bir ekonominin Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin zaman alacağı anlamına gelebileceğini belirtti. Ekonomiye ilişkin verilerin açık bir şekilde olumlu olmadığına değinen Kashkari, artan tüketici borçları da dahil olmak üzere bazı zayıflık işaretleri olduğunu kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyonun ilerlediğini gösteren daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtirken, mart ayında faiz indirimi ihtimalini göz ardı etmek istemediğini bildirdi.

Öte yandan, Fed'in ABD'deki 64 yerli banka ile 20 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırladığı "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunda, geçen yıl dördüncü çeyrekte kredi verme standartlarının sıkılaştığı ve kredi talebinin zayıf kaldığı belirtildi.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEĞİNE DAİR TAHMİNLER YÜZDE 17 SEVİYESİNE İNDİ

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda güvercin beklentilerin zayıfladığı göze çarparken, Fed'in martta faiz indirimine gidebileceğine ilişkin tahminler yüzde 17 seviyesine indi. Bankanın mayısta yüzde 64 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülse de, burada da güvercin fiyatlamaların 4 baz puan gerilemesi dikkati çekti.

Analistler, açıklanan verilerden alınan sinyaller dikkate alındığında Fed'in bu sene atacağı adımlara yönelik beklentilerin iyimser olabileceğini ifade ederek, bankanın enflasyonla mücadelesinin öngörülünden daha uzun olabileceği uyarısında bulundu.

Ülkede açıklanan şirket finansal sonuçlarının da büyük oranda beklentilerden daha iyi karlılığa işaret ettiğini vurgulayan analistler, bugün Ford Motor ve Toyota başta olmak üzere yoğun bilanço gündeminin takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.

ABD'DEN GELEN VERİLER

Ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik işaretler tahvil piyasalarında satış baskısının güçlenmesine neden olurken, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 13 baz puan yükselerek 4,16 seviyesinden kapandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde ise yüzde 4,13 seviyesinde bulunuyor.

Yeni günde altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 2.028 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 yükselişle 78,1 dolardan alıcı buluyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,2, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,71 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARINDA SON DURUM

Avrupa borsalarında yön arayışı etkili olmaya devam ederken, Avro Bölgesi'nde ABD'nin aksine makroekonomik verilerden alınan sinyaller ekonomik aktivitenin daralmaya devam ettiğini gösteriyor.

Buna göre, hizmet sektörü ve bileşik PMI ocakta Almanya'da sırasıyla 47,7 ve 47, Avro Bölgesi'nde ise 48,4 ve 47,9 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 10,6 gerilemeye işaret etse de, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) nisanda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar yüzde 75'ten yüzde 66'ya indi.

Analistler, ECB'nin nisan ila haziran toplantıları arasında yaklaşık 2 ay bulunduğuna dikkati çekerek, para piyasalarında fiyatlamaların nisanda politika faizinin sabit tutulmasının ardından haziranda 50 baz puanlık faiz indirimine gidilebileceği yönünde şekillenebileceğini ifade etti.

Bölgede enflasyonla mücadelede en fazla sıkıntı yaşayan ülke olarak dikkati çeken İngiltere'de ise hizmet sektörü ve bileşik PMI sırasıyla 54,3 ve 52,9'a çıktı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya'da pay piyasaları yeni güne satış baskısıyla başlasa da, Çin'de hükümetin pay piyasalarındaki düşüşü önlemek adına ülke varlık fonunun daha fazla Borsa Yatırım Fonu (ETF) alacağını duyurmasının ardından, Çin'de Şanghay bileşik endeksi son 5 yılın en düşük seviyesinden yükselişe geçti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,5 yükseldi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyrini üst üste 8'inci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazancıyla rekor kapanış olan 8.776,70 puandan tamamladı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.784,21 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 30,5555'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,5660 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı fabrika siparişleri

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, ocak ayı reel efektif döviz kuru

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz indirimi karışık küresel piyasa
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