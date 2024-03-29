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Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'da

29.03.2024 09:46
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Küresel piyasalar yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamlarken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Banka'nın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'da

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri sonrası pay piyasalarına yatay bir seyir hakim olurken, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasalar işleme kapalı olacak. Yatırımcılar tarafından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve kişisel tüketim harcamaları verileri takip ediliyor.

ABD BÜYÜME VERİLERİ

ABD ekonomisi, dünkü verilere göre, 2023'ün 4. çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Bu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği yönündeydi.

Analistler, Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti. Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi de martta yukarı yönlü revize edilerek 79,4 oldu.

FED FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİ

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64 oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün dar bir bantta hareket ederek yüzde 4,2050'ye çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 2 bin 233 dolardan günü tamamladı ve tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Böylece altının ons fiyatı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 artış kaydetmiş oldu.

Dolar endeksi de dün yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 artışla günü 104,6 seviyesinden tamamladı.

Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra arz ve talep dengesine ilişkin belirsizliklerin de öne çıktığı yılın birinci çeyreğinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 12,9 değer kazandı.

Ayrıca, dün yılın ilk çeyreğini tamamlayan ABD pay piyasalarında, S&P 500 endeksi ilk 3 ayda yüzde 10,2 artışla 2019'dan bu yana en iyi ilk çeyrek kazancını kaydetti. Söz konusu dönemde Dow Jones endeksi yüzde 5,6 artışla 2021'den bu yana en güçlü ilk çeyrek performansını elde ederken, Nasdaq endeksi de yüzde 9,1 arttı.

Dün New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,12 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,12 artış kaydetti.

AVRUPA BORSALARINDA YATAY SEYİR

Avrupa borsalarına dün yatay seyir hakim olurken, bugün bölge genelinde tatil dolayısıyla pay piyasalarında işlem gerçekleşmeyecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin muhtemelen bu baharda "ölçülü" faiz indirimine başlayacağını ve bunun Fed'in zaman diliminden bağımsız olarak gerçekleşeceğini söyledi. Villeroy, söz konusu indirimin nisan ya da haziranda gerçekleşmesinin "varoluşsal bir önem" taşımadığını kaydetti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,01 arttı.

Bu yılın ilk çeyrek performanslarına bakıldığında, Almanya'da DAX 40 endeksinin yüzde 10,4 artış göstermesi dikkati çekerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,8 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi de ilk çeyreği yüzde 2,8 yükselişle tamamladı. Asya pay piyasalarına pozitif bir seyir hakim olurken, Hong Kong'da bugün tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmedi.

Bugün Japonya meclisi, 2024 mali yılı için 112,5 trilyon yenlik (744 milyar dolar) bütçeyi yasalaştırırken, Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, açıklamasında, bütçenin "ertelenemeyecek acil zorlukların üstesinden gelmeyi" hedeflediğini bildirdi.

Öte yandan, Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 2,6 ve çekirdek TÜFE yüzde 2,4 artış kaydetti. Ülkede öncü verilere göre, sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 0,1 azalışla beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 2,6'ya çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazancıyla 9.079,97 puandan tamamladı.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,3366'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3700 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret istatistikleri

15.30 ABD, şubat ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi

15.30 ABD, şubat ayı kişisel giderler

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fed küresel piyasalar powell
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