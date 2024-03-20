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Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

20.03.2024 09:31
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Piyasaların gündeminde bugün ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararları var. Piyasalarda pozitif seyir hakimken Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.

Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminlerinde bu sinyallerin bulunabileceğine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının da ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin tahminler açısından önemli olduğunu dile getirdi.

ABD ENFLASYON VERİLERİ

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde kalmaya devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda haziran ayı Fed'in ilk faiz indirimi için en güçlü ihtimal olmayı sürdürüyor.

Dolar endeksi de güvercin adımların gecikebileceği endişesiyle 104 seviyesine yaklaşırken, ülkede açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Dünkü verilere göre, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta yüzde 10,7 artışla 1 milyon 521 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede verilen inşaat izni sayısı da şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 1 milyon 518 bine yükseldi.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı bu gelişmelerle 2.150-2.180 bandında hareket etmeye devam ederken, hem dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik veriler hem de süregelen jeopolitik risklerden destek bulan Brent petrolün varil fiyatı 86,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Öte yandan, yapay zeka ile ilgili gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dün New York borsasında, S&P 500 endeksi yüzde 0,56, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,83 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

AVRUPA'DA POZİTİF SEYİR HAKİM

Avrupa'da bugün Fed'in atacağı adımlar öncesi yatırımcıların temkinli pozitif olduğu görülürken, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında ECB'nin gelecek politikalarına ilişkin olası ipuçları aranacağını kaydederek, açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündeminin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi. Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

JAPONYA'DA 17 YIL SONRA İLK

Asya tarafında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dün 17 yılın ardından faiz artırmasına karşın Japon yeni dolar karşısında gerilemeye devam ediyor. Analistler, bu durumun ihracatçı Japon şirketler açısından destekleyici olduğunu ve pay piyasalarında risk iştahını artırdığını kaydetti. Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün kısa dönemli kredi faizlerini yüzde 3,45'te sabit bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 8.929,88 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dünü, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,3603'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3820 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere'de tüketici ve Almanya'da üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı Tüketici Güven Endeksi

10.00 İngiltere, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10.00 Almanya, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi

11.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması

17.30 Türkiye, şubat ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku

18.00 Avro Bölgesi, mart ayı Tüketici Güven Endeksi

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz küresel piyasalar
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