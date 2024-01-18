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Küresel piyasaların negatif seyri devam ediyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.01.2024 09:09 | Son Güncelleme:
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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif seyrini sürdürüyor.

Küresel piyasaların negatif seyri devam ediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının güvercin adımlarına, piyasa beklentilerinden daha geç başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanmaya devam ederken, dün açıklanan Fed'in "Bej Kitap" raporunda da ülkede ekonomik aktivitenin kasımdan bu yana "çok az" değişiklik gösterdiğine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Yılın ilk günlerinden bu yana Fed'in martta faiz indirim döngüsünü başlatacağına dair tahminler, ülke de açıklanan verilerin ABD ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi ve Fed yetkililerinin söz konusu faiz indirimi için henüz erken olduğuna yönelik sözle yönlendirmelerinin de etkisiyle zayıflamaya devam ediyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Para piyasalarında, bankanın martta faiz indireceğine ilişkin öngörüler yılın başında yüzde 85 ihtimalle fiyatlanırken, dün güçlü gelen perakende satış verilerinin ardından yüzde 60'a kadar geriledi.

ABD'de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,6 ve aynı dönemde sanayi üretimi yüzde 0,1 artışla beklentileri aşarken, Bej Kitap raporunda da artan tüketici harcamalarının son haftalarda ekonomiyi desteklemeye yardımcı olduğu aktarıldı.

Analistler, yılbaşından bu yana ABD'de açıklanan verilerin enflasyonu destekler nitelikte olduğunu anımsatarak, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından tahvil piyasalarında satış baskısı güçlenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi, 8 baz puan artışla yüzde 4,13'e çıkarak yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 4,10'dan tamamladı. Şu sıralarda ise yatay bir seyir izliyor.

Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik artan endişeler, doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kazanmasında da etkili oldu.

Dolar endeksi, 103,7 ile 13 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinden sonra günü yüzde 0,1 artışla 103,5'ten kapattı. Şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 103,3 seviyesinde bulunuyor.

Dün yüzde 1,1 düşüşle 2 bin 6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 8 dolardan alıcı buluyor.

Dün, New York borsasında bu gelişmelerle negatif bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,56, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün negatif seyir hakim olurken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) son toplantısına ilişkin tutanaklar ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

LAGARDE: FAİZİ BU YAZ İNDİREBİLİRİZ

Dün açıklamalarda bulunan Lagarde, enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşmada doğru yolda olduklarını ancak henüz zafer ilan edilemeyeceğini ifade ederek, "Faizi bu yaz indirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge genelinde dün açıklanan enflasyon verilerine göre, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2023'ün aralık ayında yıllık yüzde 2,9 ile beklentiler doğrultusunda artarken, İngiltere'de ise yüzde 4 artışla beklentileri aştı.

Para piyasalarında, enflasyon verileri sonrası ECB'nin ilk faiz indirimine nisanda gidebileceği beklentisi nispeten zayıflasa da güçlü duruşunu korurken, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ise faiz indirimlerine haziranda başlayacağı fiyatlanıyor. Söz konusu verilerin öncesinde, BoE'nin mayısta faiz indirim döngüsünü başlatacağı öngörülüyordu.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında ise karışık seyir öne çıktı.

Dün, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in yıllık bazda yüzde 5,2 ile beklentilerin altında büyümesinin yanı sıra Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi canlandırmak için büyük teşviklerden kaçınabileceğine yönelik haber akışı da risk iştahını törpüleyen etken olarak öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, kasımda sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 azalırken, aynı dönemde kapasite kullanım oranı da yüzde 0,3'e geriledi.

Dün yüzde 0,6 artışla günü 148,2 seviyesinden tamamlayarak 30 Kasım 2023'ten bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 148'de bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Yurt içinde dün dalgalı ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 8.024,37 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 30,1316'dan günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,1440 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, dün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç stoku ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 seviyelerinin destek, 8.150 ve 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı kısa vadeli dış borç stoku

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ödemeler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 Avro Bölgesi, ECB'nin toplantı tutanakları

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı inşaat izinleri

16.30 ABD, ocak ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

18.15 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
küresel negatif piyasa
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