'Küresel yazılım sorunu' dünyada kaosa neden olmuştu! Elon Musk kararını verdi: "Tüm sistemlerimizden sildik"

Dünya genelinde siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı bir sorun nedeniyle 'yazılım krizi' yaşandı. anka, havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu. Tesla'nın, küresel yazılım sorunu nedeniyle Texas ve Nevada'daki bazı üretim hatlarını durdurduğu bildirildiTesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk'tan Crowdstrike kararı geldi. Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı

Bir başka paylaşımında ise "Ne yazık ki tedarikçilerimizin ve lojistik şirketlerimizin çoğu bunu kullanıyor." ifadelerine yer veren Musk, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın konuya ilişkin paylaşımına ise bunun "otomotiv tedarik zincirinde yeni sekme açtığı" yanıtını verdi.

Satya Nadella, X'ten yaptığı açıklamada, "Dün CrowdStrike, bilgi teknolojisi sistemlerini küresel olarak etkilemeye başlayan bir güncelleme yayımladı. Bu sorunun farkındayız ve müşterilere sistemlerini güvenli bir şekilde tekrar çevrim içi hale getirmeleri için teknik rehberlik ve destek sağlamak üzere CrowdStrike ile ve sektör genelinde yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, Tesla'nın küresel yazılım sorunu nedeniyle Texas ve Nevada'daki bazı üretim hatlarını durdurduğu aktarıldı.