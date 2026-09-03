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Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı Mehmet'in malikanesi satışta! İstenen servet ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi ve Poyraz Karayel dizilerinin izleyicilerinin yakından tanıdığı bir malikane, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Beykoz'da bulunan ve Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak bilinen yapı, bu kez bir emlak ilanıyla ortaya çıktı. Malikane için biçilen fiyat dudak uçuklattı.

Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı Mehmet'in malikanesi satışta! İstenen servet ortaya çıktı
Cansu Çamcı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi, ekranlara veda etmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karakterleri ve çekim mekanlarıyla ilgi görmeye devam ediyor.

Dizide Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak kullanılan yapı da bu mekanlardan biri. Beykoz'daki malikane, yalnızca Kurtlar Vadisi ile değil, Poyraz Karayel dizisiyle de izleyicilerin hafızasında yer etti. Yapının, Poyraz Karayel'de Bahri Baba'nın villası olarak kullanıldığı biliniyor.

Kurtlar Vadisi nde Tombalacı Mehmet in malikanesi satışta! İstenen servet ortaya çıktı 1

384 MİLYON TL'LİK FİYATLA SATIŞA ÇIKARILDI

Beykoz'un Mahmutşevketpaşa bölgesinde yer alan mülk, bir emlak sitesindeki ilanla satışa sunuldu. İlanda yapı için 384 milyon TL değer biçildiği görüldü.

Kurtlar Vadisi nde Tombalacı Mehmet in malikanesi satışta! İstenen servet ortaya çıktı 2

Klasik bir villa olarak değil, geniş bir "çiftlik evi/yaşam yerleşkesi" olarak tanımlanan mülk, toplam 7 bin 596 metrekarelik müstakil arazi üzerinde bulunuyor.

Kurtlar Vadisi nde Tombalacı Mehmet in malikanesi satışta! İstenen servet ortaya çıktı 3

HAVUZ, ATÖLYE VE SPOR ALANI…

Loft karakterli ana yapı; yüksek tavanları, galeri boşlukları ve modern mimarisiyle ferah yaşam alanları sunarken, parselde ana yapıyı destekleyen çeşitli ek yapılar ve yardımcı alanlar da bulunuyor.

Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yer alan mülkte yeni yapılaşma hakkı bulunmazken, mevcut 8 yapının Yapı Kayıt Belgesi ile kayıtlı olduğu belirtiliyor.

Ana yapı 737,82 metrekarelik kullanım alanına sahip 4+1 planıyla öne çıkarken, mülkte ayrıca atölye, 2+1 ve 3+1 planlı ek yapılar, havuz ve spor alanları bulunuyor.

Toplam brüt kullanım alanı 1.600, net kullanım alanı ise 1.550 metrekare olarak belirtilen mülk, mevcut yaşam olanakları ve bölgedeki nadir konumuyla öne çıkıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
emlak kurtlar vadisi
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