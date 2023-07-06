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Kurttepeli: “İnternet pazarı büyüyor”

06.07.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Kurttepeli, Türkiye’nin ilk Türkçe “portal”i olan Mynet’in yaratıcısı. 1996 yılında İzi Adato ile birlikte kurduğu Fornet’i, Koç.net’e sattıktan sonra, 1999 yılında kurduğu Mynet bugün dünya devleriyle rekabet ediyor. Kuruluşunun 5. yılında Mynet Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Türkiye’de internetin gelişimini ve sektörün geleceğini değerlendirdi:

Kurttepeli: “İnternet pazarı büyüyor”

PAZAR STABİL HALE GELDİ

Son yıllarda internet sektöründe yaşanan konsolidasyon sonucunda çıkan tabloda ancak büyük ve başarılı firmalar ayakta kalabildi. Sektör daha sağlam ve istikrarlı hale geldi. Türkiye’nin çok kısa süre içinde gelişmiş ülkelerdeki yüzde 60’lara varan internet penetrasyonunu yakalayacak. Bu nedenle sektörün önünün çok açık olduğu düşüncesindeyim.

İNTERNET KULLANIMI ARTIYOR

Birkaç yıldır yaşanan ekonomik durağanlık sebebiyle büyüme hızı yavaşlayan internet sektörü, 2004 başından itibaren tekrar hızla büyümeye başladı. Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 7 milyona yaklaşıyor. Yılbaşından itibaren hızlı internet-ADSL’in devreye alınması ile internet kullanım süreleri de artmaya başladı. 1 yıl içinde, Türkiye’de 1 milyon adet ADSL kullanıcısı olacağı öngörülüyor. Son dönemde özel ve kamu kuruluşlarında da internete talep patlaması yaşanıyor.

REKLAMVERENİN İLGİSİ BÜYÜK

E-mail, artık standart komünikasyon aracı haline geldi. Voip lisansların verilmesiyle, kısa süre içinde çok daha ucuz olarak internet üzerinden ses de taşınmaya başlanacak. Böylece kurumsal alanda internet kullanımı daha da yaygınlaşacak. Bu duruma paralel olarak internet reklam pazarı da yüzde 30’un üzerinde büyüdü.

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