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'Kuru pasta' genelgesi! 'Başkana da kurula da gerek kalmadı' diyerek isyan ettiler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.07.2024 08:39
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Ticaret Bakanlığı tarafından TİM ve ihracatçı birliklerine gönderilen tasarruf tedbirleri listesindeki önlemlere itiraz geldi. Özellikle ihracatı artırmak için yapılan organizasyonlara yönelik bütçe kısıntılarının doğru olmadığını belirten ihracatçılar itirazlarını bakanlığa iletti.

'Kuru pasta' genelgesi! 'Başkana da kurula da gerek kalmadı' diyerek isyan ettiler

Yaklaşık iki hafta önce Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerine gönderilen tasarruf tedbirleri listesinde yer alan bazı maddelere ihracatçılardan itiraz geldi.

Ekonomi Gazetesi'ne bilgi veren ihracatçılar, kamuda tasarruf tedbirleri uygulamasını doğru bulduklarını ancak kendilerine iletilen listede yer alan bazı tasarruf önlemlerinin ihracatı artıracak etkinlikleri olumsuz etkileyeceğini belirterek düzeltilmesi gerektiğini belirttiler. Bu düzenlemelerden birinin organizasyonlarda host/hostes harcaması yapılmaması olduğunu belirten bir ihracatçı, “Bu tedbirin uygulanması durumunda personelimizi, uzmanlarımızı çalıştırmak durumunda kalacağız. Personelin görevi bu değil. ‘Bize mobbing yapılıyor’ diyerek şikayetçi olabilirler. İtirazlar yapıldı, umuyoruz gerekli düzenlemeler de yapılır” şeklinde konuştu.

“KURU PASTA İKRAM EDİN”

Bir diğer ihracatçı da bu gibi kararların ortak istişare ile alınması gerektiğini dile getirirken, “Bu dönemde daha fazla ihracata odaklanmanız, proje üretmemiz lazım. Bu tip kararlar üyeleri de uzaklaştırıyor. Bugün bir çalıştay yapsak tasarruf tedbirlerine göre yemek değil, kuru pasta ikram etmemiz lazım. Ödül töreni yapsak sertifika vermemiz isteniyor. İhracatçıların ihracat bedellerinden yapılan kesintiler bütçemizi oluşturuyor ama onlar için bile harcayamıyoruz. Bizim ihracatımızı artırmamız gerekirken bunları konuşuyor olmak üzücü” ifadelerini kullandı.

İhracatçı birliklerinin pasifleştiğini savunan diğer bir ihracatçı ise, “Eskiden ihracatımızı geliştirmek için kendi aldığımız kararları uyguluyor, bütçelerimizi bu minvalde harcıyor, başarılı sonuçlar da elde ediyorduk. Bugün ise birlik başkanına da yönetim kuruluna da gerek kalmadı. Bu süreç böyle işleyecekse bizler kendi şirketlerimizle ilgilenelim, birlikleri de bakanlık yönetsin. Bizlerin de personelden farkı kalmadı. En azından şirketlerimize daha fazla katkı sağlarız” açıklamasını yaptı.

Geçen hafta perşembe günü yapılan basın toplantısında TİM Başkanı Mustafa Gültepe de gelen sorular üzerine, “Tasarruf tedbirleri Türkiye genelinde uygulanıyor. Dolayısıyla Bakanlık bize de gönderdi. Biz de itiraz ve düşüncelerimizi ortaya koyduk. Onlara ilettik. Ortak noktada buluşacağımıza inanıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

AA-20240711-35116012-35116011-TIM_2024_YILI_ILK_6_AY_IHRACAT_DEGERLENDIRME_TOPLANTISI_DUZENLENDI

TİM'İN DİĞER KURUMLARDAN FARKI

Tasarruf önlemleri listesinin ihracatçılara gönderilmiş olması “Neden tüm kararlar sadece ihracatçılara uygulanıyor” serzenişlerinin yükselmesine neden oldu. Ancak 5910 Sayılı Kanun’a tabi olan TİM ve ihracatçı birlikleri, bütçe ve harcamalarda bakanlık onayına tabi. Diğer meslek örgütü kuruluşları ise harcama yaparken izin almak durumunda değil. Dolayısıyla tasarruf tedbirlerinin de TİM’e gönderilmesinin sebebi kuruluş esasıyla ilgili.

OTELLERDE ETKİNLİK YAPILMAYACAK, GAZETE ABONELİKLERİ İPTAL EDİLECEK

TİM'e gönderilen tasarruf tedbirleri listesinde dikkat çeken maddeler:

TİM ve Birlikler tarafından organize edilen ödül törenlerinde ödül alacak firmalara maliyeti yüksek olmayan, hatıra amaçlı sertifika benzeri dokümanlar verilecektir.

Tasarım yarışması organizasyonları TİM ve Birlik hizmet binaları veya kamu kurumlarının binalarında gerçekleştirilecektir. Bahse konu organizasyonlar kapsamında yer kirası, dekorasyon, kokteyl (çay, kahve, meşrubat, kuru pasta veya çok küçük atıştırmalık ikramı hariç) yemek, teknik ekipman ve benzeri ilave harcamalara yer verilmeyecek, katılımcılara/finalistlere verilecek maddi değeri olan ödüller ile yurtdışı fuar ziyaretleri ödül kapsamından çıkarılacaktır.

Genel Sekreterler dışında hiçbir çalışan ve personele cep telefonu tahsis edilmeyecek, tahsis edilmiş olan varsa iptal edilecektir. Cep telefonu tahsis edilen Genel Sekreter için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecektir.

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