FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan-kapanan şirketler (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kurulan şirket sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,38 azalarak 84 bin 102 oldu - Kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde yüzde 5,04 artarak 13 bin 197'ye çıktı

Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,38 düşüşle 84 bin 102 olurken kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,04 artışla 13 bin 197'ye yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2019 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta kurulan şirket sayısı 2018'in aynı ayına göre yüzde 23,49 artarak 7 bin 849 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 7,42 yükselişle 2 bin 201'e çıktı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,38 azalarak 85 bin 279'dan 84 bin 102'ye geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,04 artışla 12 bin 564'ten 13 bin 197'ye yükseldi.

(Sürecek)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”
Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyorBerko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aralık 2019, Kurulan şirket sayısı, TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Etiketlerde yeni dönem

Etiketlerde yeni dönem

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak

200 bin liraya kadar hibe desteği ödenecek

200 bin liraya kadar hibe desteği ödenecek

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

THY 2020 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı

THY 2020 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı

Avdagiç: "Merkez Bankası faiz indiriminde gerekli adımları atmaktan çekinmeyecektir"

Avdagiç: "Merkez Bankası faiz indiriminde gerekli adımları atmaktan çekinmeyecektir"

Bakan albayrak açıkladı! Döviz kuru rekabetçi görünüyor

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.