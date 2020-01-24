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Kurulan şirketlerin sayısı Aralık’ta arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kurulan şirketlerin sayısı 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 oranında arttı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Aralık dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Kurulan şirketlerin sayısı 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 oranında arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Aralık dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,53 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44,97 kurulan kooperatif sayısı yüzde 0,98 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 112,66 kapanan kooperatif sayısında yüzde 30,88 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,15 oranında arttı.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,49 oranında arttı. 2019 yılı Aralık ayında, 2018 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,49 kurulan kooperatif sayısı yüzde 21,18 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,12 oranında azaldı. 2019 yılında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılına göre yüzde 17,10 oranında azaldı. 2019 yılında 2018 yılına göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,04 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,36 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,10 oranında azalış gözlendi.

Aralık’ta Tunceli’de şirket kuruluşu gerçekleşmedi
Aynı dönemde kurulan toplam 7 bin 952 şirket ve kooperatifin yüzde 83,92’si limited şirket, yüzde 14,79’u anonim şirket, yüzde 1,30’u ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,34’ü İstanbul, yüzde 10,06’sı Ankara, yüzde 6,75’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm Tunceli’de şirket kuruluşu gerçekleşti.

2019 Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 175,41 oranında arttı. 2019 yılında toplam 85 bin 263 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 72 bin 641 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 72,12’sini, 11.447 anonim şirket ise yüzde 27,88’ini oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 175,41 oranında arttı. 2019 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 742’si ticaret, bin 185’i imalat ve 763’ü inşaat sektöründe kuruldu. Bin 230 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.
2019 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 742’si ticaret, bin 185’i imalat ve 763’ü inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 230’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 618’i inşaat, 415’i imalat sektöründe oldu.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 752’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 371’i inşaat, 256’sı imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 734’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398’i inşaat, 179’u imalat sektöründe oldu.

Kurulan 103 kooperatifin 45’i konut yapı kooperatifi oldu
2019 Aralık ayında kurulan 103 Kooperatifin 45’i konut yapı kooperatifi, 16’şar adet olmak üzere işletme kooperatifi ve tarımsal kalkınma kooperatifi 7’si ise küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 1.161 kooperatifin 468’i konut yapı kooperatifi, 188’i tarımsal kalkınma kooperatifi, 162’si işletme kooperatifi olarak kuruldu.

Yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 968 oldu
2019 yılı Aralık ayında kurulan 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 548’i Türkiye, 82’si İran, 31’i Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 99’u anonim, 869’u limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin bin 480’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 772’si gayrimenkul acenteleri, 646’sı lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,25’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

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