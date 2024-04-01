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Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.04.2024 12:24
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Yıllık gelir vergisi beyannameleri 5 Nisan'da sonra ererken kurumlar vergisi için beyanname verme dönemi de başladı. Süre 30 Nisan'da sona erecek.

Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerinin 2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme döneminin başladığını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/portal/login) üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de söz konusu dönemde Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabilecek.

Mükellefler, ayrıca ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet, telefon ve mobil bankacılık) ve PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beyanname Kurumlar Vergisi
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