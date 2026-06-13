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Kuş gribi Avrupa'nın yumurta talebini Türkiye'ye taşıdı

Avrupa'nın en büyük yumurta üreticilerinden Polonya'da kuş gribi nedeniyle yaşanan üretim kayıpları, bölgedeki arzı daraltırken Türkiye'nin ihracatını hızlandırdı. Türkiye'nin İtalya'ya yumurta ihracatı yılın ilk 5 ayında 10 katı aşarken, Polonya'ya satışlarda da önemli artış oldu.

Kuş gribi Avrupa'nın yumurta talebini Türkiye'ye taşıdı

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye ocak-mayıs döneminde 92 bin 494 ton yumurta ihraç ederek 240 milyon 79 bin dolar gelir elde etti.

Sektörün en büyük pazarı 47 milyon 577 bin dolarlık ihracatla Irak olurken, yılın ilk 5 ayında en dikkat çekici artış Avrupa pazarında yaşandı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 2 milyon 204 bin dolar olan İtalya'ya yumurta ihracatı, bu yılın aynı döneminde 24 milyon 773 bin dolara yükseldi. İtalya'ya gönderilen yumurta miktarı 1,2 bin tondan 13,2 bin tona çıktı. Böylece İtalya'ya yapılan ihracat, değerde yüzde 1024, miktarda ise yüzde 1000 arttı.

AVRUPA'NIN YUMURTA ÜSSÜ TÜRKİYE'YE YÖNELDİ

Avrupa'nın önde gelen yumurta üreticilerinden Polonya'da kuş gribi kaynaklı üretim kayıpları, ülkenin dış alımını artırdı.

Geçen yılın ilk 5 ayında Türkiye'den 109 bin dolarlık yumurta alan Polonya'nın ithalatı, bu yılın aynı döneminde 19 milyon 681 bin dolara yükseldi. Ülkeye gönderilen yumurta miktarı 15 tondan 11 bin tona çıktı.

İzmir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Neriman Dere Çatmadaş, Türkiye'nin yıllık 20 milyar civarında yumurta ürettiğini söyledi.

Kuş gribi Avrupa nın yumurta talebini Türkiye ye taşıdı 1

Türkiye'nin üretimde ilk 10 ülke arasında bulunduğunu ve üretiminin yüzde 25'ine yakınını ihraç ettiğini ifade eden Çatmadaş, burada üretilen yumurtanın kaliteli olduğunu vurguladı.

"TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ SIKI DENETİMLERİ BAŞARI GETİRDİ"

Çatmadaş, Türk üreticilerin son yıllarda yem ve üretimde ciddi tecrübe kazandığını, sektörün ham madde kalitesi ve hayvan sağlığı açısından önemli ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Geçen yıl bazı ülkelerde kuş gribi nedeniyle üretimde aksamalar yaşandığını anlatan Çatmadaş, şöyle konuştu:

"Polonya tavuk yumurtası üretimi konusunda Avrupa'da zirvede. Çok önemli bir oyuncu. Ama geçtiğimiz yıllarda yaşamış olduğu kuş gribi vakaları onları ciddi anlamda zor duruma düşürdü. Yaklaşık olarak 4 milyondan fazla hayvanı itlaf ettiler. Bu hem üretim anlamında ülkeyi sıkıntıya soktu hem de ihracatta ciddi aksaklıklar yaşattı. Kuş gribinde en büyük sıkıntılardan biri, kontrol altına alınmasının zor olması ama bu anlamda biyogüvenlik devreye giriyor. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığımız biyogüvenlik anlamında yeni tebliğler, genelgeler yayımladı. Türkiye olarak başarılı yol haritamız var. Bakanlığımızın işletmelere yaptığı gerekli denetimler, işin sıkı tutulması Türkiye'yi bu durumdan uzaklaştırdı."

Kuş gribi Avrupa nın yumurta talebini Türkiye ye taşıdı 2

"TERCİH EDİLEBİLİR OLMAK GÜZEL BİR SONUÇ"

Çatmadaş, Polonya ve diğer ülkelerde kuş gribi nedeniyle üretimde yaşanan sorunlar ve kayıpların kısa vadede toparlanmasının zor göründüğünü belirtti.

Türkiye'nin üretimde dünyada 9, Avrupa'da ise 2. sırada yer aldığına, üretim kayıpları yaşayan ülkelerin de Türkiye'ye yöneldiğine dikkati çeken Çatmadaş, şunları kaydetti:

"İtalya yumurta üretiminde kendi kendine yetebilen bir ülke. Ama sanayide kullandığı ürünü tedarik etmek açısından Türkiye'ye yöneldi. Polonya da bu şekilde. Farklı ülkelerden de ürün talep ediyorlar ve alıyorlar. ABD'ye, Polonya'ya ve İtalya'ya bu süreç öncesinde ihracat yapılamazken talepleri var ve bunun doğrultusunda da ihracat gerçekleştiriliyor. Polonya'da yaşanan sıkıntılar Avrupa ülkelerini ülkemize yönlendirdi. Ürünlerimizin kalitesi, biyogüvenlik anlamında aldığımız sıkı tedbirler, bizi tercih edilebilir kıldı. Bu durum ihracat rakamlarının artışına destek sağladı. Tercih edilebilir olmak güzel bir sonuç. Ülkemize bu sebeple sektör olarak döviz girdisi sağlıyoruz. Bizim için bir gurur. Aynı zamanda kalitemizin, ülkemizin, işletmelerimizin tercih edilmesi gurur kaynağı. Biz de bu süreçte yol aldığımız için mutluyuz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuş gribi Avrupa
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