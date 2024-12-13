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Kuver yetmedi harcama limiti geldi... Dikkat! Çay içseniz bile ödemek zorundasınız

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.12.2024 08:28
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Özellikle lüks restoranlarda uygulanan servis ücreti çok tartışılmış, pek çok kez haberlere konu olmuştu. Olmayan bir ücretin müşteriden istenmesinin hukuki bir karşılığı yok. Şimdi bir de buna harcama limiti eklendi. Yaz aylarında tatil beldelerinde plaj kulüplerinin çoğunda bu uygulama var. İstanbul'daki bazı restoranlar da bu listeye eklendi. Rezervasyon için aradığınızda kişi başı belli bir limit söyleniyor ve çay içseniz bile o ücreti ödemek zorundasınız.

Kuver yetmedi harcama limiti geldi... Dikkat! Çay içseniz bile ödemek zorundasınız

Kuver, servis ücreti derken bazı restoranlar şimdi de harcama limiti uygulamaya başladı.

ZORUNLU HARCAMA LİMİTİ GELİYOR

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Diyelim ki restorana geldiniz bir çay içtiniz bir de sütlaç yediniz. Hesabı istediniz bir de baktınız ki 1500 TL... Çay 50 TL, sütlaç 270 TL hesap nasıl oldu da 1500 TL geldi diye soracak olursanız "Restoranımızda minimum harcama limitimiz 1500 TL'dir efendim" diye bir yanıt alabilirsiniz. Artık bazı restoranlarda bu tür usulsüzlüklerle karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var.

'REKALAM KURULUNA ŞİKAYET EDİN'

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Konuya dair ATV Ana Haber'e konuşan TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Tüketici, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Aynı zamanda bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da şikayette bulunabilir." dedi.

Anahtar Kelimeler:
hesap kart ödeme
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