Kuver yetmedi harcama limiti geldi... Dikkat! Çay içseniz bile ödemek zorundasınız

Kuver, servis ücreti derken bazı restoranlar şimdi de harcama limiti uygulamaya başladı.

ZORUNLU HARCAMA LİMİTİ GELİYOR

Diyelim ki restorana geldiniz bir çay içtiniz bir de sütlaç yediniz. Hesabı istediniz bir de baktınız ki 1500 TL... Çay 50 TL, sütlaç 270 TL hesap nasıl oldu da 1500 TL geldi diye soracak olursanız "Restoranımızda minimum harcama limitimiz 1500 TL'dir efendim" diye bir yanıt alabilirsiniz. Artık bazı restoranlarda bu tür usulsüzlüklerle karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var.

'REKALAM KURULUNA ŞİKAYET EDİN'

Konuya dair ATV Ana Haber'e konuşan TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Tüketici, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Aynı zamanda bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da şikayette bulunabilir." dedi.