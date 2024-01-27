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Kuyumcular ‘Öğlen arasında bile alıyorlar…’ dedi: Çarşamba 22.00’de düğüm çözülüyor! İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için yeni tahmin…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
27.01.2024 11:49 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı ekside kapattı. Ons altındaki düşüşü takip eden altının gram fiyatı Kapalıçarşı piyasasında geriledi. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Kuyumcular yatırımcıların en çok gram altın tercih ettiğini dile getirirken, ‘Öğlen arasında bile gram altın alıyorlar” dedi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de altının gram fiyatı için 3000 TL tahmininde bulundu.

Kuyumcular ‘Öğlen arasında bile alıyorlar…’ dedi: Çarşamba 22.00’de düğüm çözülüyor! İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için yeni tahmin…

Merkez bankalarının güvercin adımlarının gecikebileceği endişesi ons altın fiyatını baskılamaya devam ediyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 değer kaybıyla 2 bin 19 dolardan haftayı tamamladı. Yurt içinde ise gram altın fiyatları bu hafta yüzde 0,10 kayıpla 1.967 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,14 kayıpla 13.220 liraya geriledi.

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TÜM DİKKATLER FED FAİZ KARARINDA

Altın fiyatları için gelecek hafta ise oldukça kritik! Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasıyla geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı yılın ilk faiz kararına çevrildi. Karar 31 Ocak Çarşamba günü saat 22.00’de duyurulacak.
Merkez bankalarının Mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceği yönündeki umutlar risk iştahını destekliyor. Ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar yavaşlamayacağı yönündeki öngörüler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

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ABD MERKEZ BANKASI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirime başlama ihtimali yüzde 46 ile fiyatlanıyor. Bir süredir enflasyonla mücadele kapsamında atılan şahin adımların marttan itibaren yerini güvercin hamlelere bırakacağı yönündeki beklentiler zayıflarken, dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarına yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

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Analistler, söz konusu durumun piyasalarda belirsizliği artırmasına karşın, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik işaretlerin şirketlerin finansal sonuçlarını olumlu etkilemesi nedeniyle pay piyasalarında yükseliş eğiliminin devam ettiğini aktardı. ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller ise ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırdı.

ONS ALTIN (18)

EN ÇOK GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR

Tüm bu gelişmelerle yatırımcılar altının gram fiyatında yönün ne olacağını araştırmaya başladı. Kritik hafta öncesinde uzmanlardan yeni uyarı ve altın tahminleri geldi. Kuyumcu esnafı en çok tercih edilen altının gram altın olduğunu ifade ediyor ve, “Cumhuriyet altını, ata altın da tercih ediliyor ama daha çok herkes gram altın, gram altın, gram altın” diyor. “Öğlen arasında bile vatandaşlar gram altın alıyorlar” diye de ekliyor.

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İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki düşüşü işaret ederek, “Fed’in faiz kararına kadar alım fırsatları devam edecek. Gram altında 2040 TL, ons altında 2000 dolar destek seviyesi olacak. Önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmek lazım. Bu baskılanma, bu düşüşler bir iki hafta devam edebilir ama Şubat ayı itibarıyla tekrar yönünü yukarıya çevirebilir. Yaz aylarında 2500-2700 lira arasında, yıl sonunda da 3000 TL seviyesini takip edeceğiz. Yükselişler kaldığı yerden devam edecek. Her ay yeni bir rekor tazeleyen altın fiyatı karşınızda olacak” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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