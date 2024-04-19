FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kuyumcularda 'bütçen kadar kestir' dönemi, talep patladı! Kesme altın satışı yasaklanacak mı? Resmi açıklama geldi

Kuyumcularda 'bütçen kadar kestir' dönemi, talep patladı! Kesme altın satışı yasaklanacak mı? Resmi açıklama geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.04.2024 10:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken vatandaşlar da kuyumculara akın etti. Gram altın ve çeyrek altın bulmakta zorlananlar kesme altında yatırım yapmaya başladı. Kesme altının yasaklanacağı haberleri üzerine resmi açıklama geldi.

Kuyumcularda 'bütçen kadar kestir' dönemi, talep patladı! Kesme altın satışı yasaklanacak mı? Resmi açıklama geldi

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor gelince piyasada gram ve çeyrek altın bulmak zorlaştı. Yatırımcılar bütçelerine göre yatırım imkanı sağlayan kesme altına yöneldi, talep patladı. Kesme altındaki talebin ardından yasaklama iddiaları gündeme gelince İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan açıklama geldi.

a1

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, bazı yayın organlarında yer alan "81 ildeki kuyumcuların kesme altın alım ve satımı yapmama kararı aldı" şeklindeki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Atayık, kuyumcuların kesme altın alımı ve satımı yapmayacağına dair haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Üzerinde, üretici rafineri ve kuyumcu firmasına ait isim veya logo, ayar ve taklit edilemeyen özel güvenlik desenleri bulunan çekili has/çekme altınların alınıp satılmasında bir kısıtlama olmadığını belirten Atayık, "Altın fiyatlarının yüksek seyrettiği, yaşadığımız böyle bir dönemde bu türden kaynağı belirtilmeden paylaşılan haberlere itibar edilmemesi, itidalli davranılması önem arz etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

a2

DARPHANE YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Atayık, şunları kaydetti:

"Konuya ilişkin olarak yapılan araştırma sonucunda bu haberin, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 'Kıymetli Maden Takip Sistemi' projesinden hareketle yazıldığı, ancak eksik bilgi nedeniyle böyle bir yanlış algıya yol açtığı düşünülmektedir. Darphane Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmelerde bu haberin doğruyu yansıtmadığı, çekili altınların kıymetli maden takip sisteminin dışında olduğu bilgisine ulaşılmıştır."

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten yapılacak Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten yapılacak
Enflasyonun vurmadığı tek yer! Kurufasulyenin porsiyonu sadece 4 lira arttı: Vatandaşın o fiyatlara yiyemesi yine isyan ettirdiEnflasyonun vurmadığı tek yer! Kurufasulyenin porsiyonu sadece 4 lira arttı: Vatandaşın o fiyatlara yiyemesi yine isyan ettirdi
Hafta sonu için karar alındı, ünlüler de tek ses olduHafta sonu için karar alındı, ünlüler de tek ses oldu
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Kuyumcu altın fiyatları rekor açıklama yasak kesme altın
En Çok Okunan Haberler
Duşa telefonla girdi, hayatı karardı! Uygunsuz fotoğrafı ona çok pahalıya patladı

Duşa telefonla girdi, hayatı karardı! Uygunsuz fotoğrafı ona çok pahalıya patladı

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

F.Bahçe'yi İstanbul'da eleyen Yunanlar haddini aştı! Skandal başlık...

F.Bahçe'yi İstanbul'da eleyen Yunanlar haddini aştı! Skandal başlık...

Asgari ücrete ara zamda hayaller suya düşerken milletvekillerinin alacağı zam belli oldu!

Asgari ücrete ara zamda hayaller suya düşerken milletvekillerinin alacağı zam belli oldu!

Bakan Şimşek'ten 'harcama' çıkışı! "Kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz'

Bakan Şimşek'ten 'harcama' çıkışı! "Kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz'

Gelirini beyan etmeyenler için cezadan önce son çıkış!

Gelirini beyan etmeyenler için cezadan önce son çıkış!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.